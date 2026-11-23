Горить об'єкт РФ. Ілюстративне фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Служба безпеки України підтвердила ураження російської нафтоперекачувальної станції в Татарстані. Об’єкт розташований на відстані понад 1200 км від України. Після атаки на його території спалахнула пожежа.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення СБУ у понеділок, 23 листопада.

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Деталі атаки на нафтоперекачувальну станцію в Татарстані

Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію "Калейкино". Вона розташована поблизу міста Альметьєвськ у Республіці Татарстан РФ, за понад 1200 км від України.

Після удару на території об’єкта виникла пожежа. За попередньою інформацією, горять чотири резервуари з нафтою місткістю 20 тисяч кубометрів кожен.

Яке значення має станція "Калейкино" для Росії

У СБУ зазначили, що "Калейкино" є одним із ключових вузлів російської нафтотранспортної системи. Сюди надходить нафта із Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкортостану.

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На об’єкті її приймають, зберігають і змішують перед подальшим транспортуванням магістральними нафтопроводами, а також постачанням на російські нафтопереробні заводи.

У спецслужбі наголосили, що продовжують системно завдавати ударів по нафтовій інфраструктурі Росії. За оцінкою СБУ, ураження таких об’єктів ускладнює транспортування сировини, порушує роботу логістичних маршрутів і створює додаткові проблеми для російської нафтопереробної галузі.

Крім того, це скорочує нафтові доходи російського бюджету, які Кремль використовує для фінансування війни проти України.

Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що українські сили під час ударів 16–17 листопада пошкодили важливі елементи конструкції Кримського мосту, що призвело до його деформації. Експерти пояснили, що влучання припали на місця з’єднання арки з мостовим полотном, де зосереджене значне навантаження. Унаслідок ударів конструкція змістилася з проєктного положення, що створило перешкоди для проходження суден через Керченську протоку.

Також ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що удар по Кримському мосту став відповіддю на систематичні атаки Росії по українській інфраструктурі. За його словами, від початку 2026 року російські війська цілеспрямовано били по залізниці та мостах України. Президент також наголосив, що РФ не дотримується правил ведення війни, тоді як Україна намагається їх виконувати.