Супутниковий знімок Кримського мосту після ударів по переправі. Фото: t.me/DniproOfficial

Під час ударів по Кримському мосту 16-17 листопада українські сили вразили важливі елементи споруди, що призвело до її деформації. Доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Національного транспортного університету Андрій Корецький та архітектор, експерт із містобудування Віктор Глєба пояснили, як вдалося завдати таких пошкоджень.

Про це фахівці розповіли в ефірі "Київського часу" програми Новини.LIVE.

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Як українська зброя пошкодила Кримський міст

За словами Віктора Глєби, українські сили провели операцію з високою точністю.

"Це унікальна на сьогодні була операція тим, що потрапили в лучкову частину мосту", — зазначив експерт.

Глєба розповів, що 16 листопада по мосту було шість влучань. Спочатку удари припали на дорожнє полотно в районі затяжки арки. Конструкція вистояла, але почала нахилятися.

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За словами архітектора, відхилення від вертикального положення сягнуло шести градусів. Після цього застосували спеціальний боєзаряд, який спричинив плавлення металу у верхній частині арки.

Метал почав деформуватися, а конструкція втратила свою початкову форму. Через це нахил мосту ще більше збільшився. Характеристики використаного боєзаряду експерт не розкрив.

"Жодного американського, німецького, французького бойового засобу — це все українські бойові засоби ураження. І це така точність, яка мені, як архітектору, вважається нереальною з точки зору математики", — наголосив він.

Чому удари по Кримському мосту були результативними

Андрій Корецький пояснив, що Кримський міст складається з двох окремих конструкцій. Одна призначена для залізничного сполучення і має дві колії. Інша — для автомобільного руху із чотирма смугами.

За словами фахівця, українські сили влучили в місця, де арка з'єднується з полотном мосту. Саме там зосереджене значне навантаження від ваги споруди.

Корецький зазначив, що на відео атаки побачив два вибухи з одного боку арки та ще кілька з іншого.

"Була зроблена дуже гарна інженерна підготовка", — сказав він.

Експерт оцінив вагу конструкції приблизно у 4–5 тисяч тонн. Він наголосив, що пошкодження дуже серйозні.

За його словами, "там стріла підйому десь близько 45 метрів, і вся ця конструкція зараз лежить, вона знаходиться не в проєктному положенні". Це створило перешкоди для проходження суден через Керченську протоку.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські фахівці обстежують пошкоджену частину Кримського мосту та намагаються з'ясувати, як прибрати її із судноплавного проходу. Міністр оборони України Євгеній Хмара заявив, що підйом і переміщення конструкції можуть тривати кілька місяців.

Також Новини.LIVE писали про те, що президент України Володимир Зеленський пояснив військове значення Кримського мосту для Росії. За його словами, окупанти використовують переправу для перевезення озброєння до Криму. Глава держави наголосив, що Україна відповідатиме на російські удари по своїх мостах.