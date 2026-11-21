Міністр оборони України Євгеній Хмара. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Російські фахівці намагаються з'ясувати, як прибрати пошкоджену частину Кримського мосту із судноплавного проходу. Міністр оборони України Євгеній Хмара у суботу, 21 листопада, заявив, що підйом та переміщення конструкції можуть зайняти кілька місяців. Наразі росіяни обстежують місце обвалу.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Хмара розповів про наслідки обвалу Кримського мосту

За словами міністра, падіння автомобільного прольоту створило перешкоду для суден. Росіяни вже почали вивчати пошкодження та шукати спосіб усунути їхні наслідки.

"Ми розуміємо, що падіння автомобільного мосту на шлях проходження суден під мостом загалом перешкодило вільне просування суден. Але ми точно розуміємо, що вони зараз проводять своє дослідження. Вони спустили водолазів, вони розбираються в деталях, яким чином вони можуть підняти і яким чином вони можуть відтягнути пошкоджений елемент мосту. Ми оцінюємо час, коли вони здійснять підйом і відведення цієї конструкції в сторону, від декількох місяців, в період декількох місяців. Дякую", — сказав Хмара.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 17 листопада українські сили завдали удару по незаконно зведеному Росією Кримському мосту. Після атаки рух переправою зупинили. Пошкодження також поставили під загрозу один із важливих шляхів постачання російської армії.

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Також Новини.LIVE писали про те, що 17 листопада міністр оборони України Євгеній Хмара прокоментував українську операцію проти Кримського мосту. Тоді він наголосив, що це лише початок.