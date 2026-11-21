Министр обороны Украины Евгений Хмара. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Российские специалисты пытаются выяснить, как убрать поврежденную часть Крымского моста из судоходного прохода. Министр обороны Украины Евгений Хмара в субботу, 21 ноября, заявил, что подъем и перемещение конструкции могут занять несколько месяцев. В настоящее время россияне обследуют место обрушения.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

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Хмара рассказал о последствиях обрушения Крымского моста

По словам министра, падение автомобильного пролета создало препятствие для судов. Россияне уже начали изучать повреждения и искать способ устранить их последствия.

"Мы понимаем, что падение автомобильного моста на путь прохождения судов под мостом в целом препятствовало свободному движению судов. Но мы точно понимаем, что они сейчас проводят своё исследование. Они спустили водолазов, они разбираются в деталях, каким образом они могут поднять и каким образом они могут оттащить повреждённый элемент моста. Мы оцениваем время, когда они осуществят подъём и отведение этой конструкции в сторону, от нескольких месяцев, в период нескольких месяцев. Спасибо", — сказал Хмара.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 17 ноября украинские силы нанесли удар по незаконно построенному Россией Крымскому мосту. После атаки движение по переправе было остановлено. Повреждения также поставили под угрозу один из важных путей снабжения российской армии.

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Также Новини.LIVE писали о том, что 17 ноября министр обороны Украины Евгений Хмара прокомментировал украинскую операцию против Крымского моста. Тогда он подчеркнул, что это лишь начало.