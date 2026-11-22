Эксперты раскрыли подробности уникальной операции на Крымском мосту
Во время ударов по Крымскому мосту 16–17 ноября украинские войска поразили важные элементы сооружения, что привело к его деформации. Доцент кафедры мостов, туннелей и гидротехнических сооружений Национального транспортного университета Андрей Корецкий и архитектор, эксперт по градостроительству Виктор Глеба объяснили, как удалось нанести такие повреждения.
Об этом специалисты рассказали в эфире программы "Київський час" на канале Новини.LIVE.
Как украинское оружие повредило Крымский мост
По словам Виктора Глебы, украинские силы провели операцию с высокой точностью.
"Эта операция была уникальной на сегодняшний день тем, что удары пришлись на арочную часть моста", — отметил эксперт.
Глеба рассказал, что 16 ноября по мосту было шесть попаданий. Сначала удары пришлись на дорожное полотно в районе затяжки арки. Конструкция выстояла, но начала наклоняться.
По словам архитектора, отклонение от вертикального положения достигло шести градусов. После этого был применен специальный боезаряд, который привел к плавлению металла в верхней части арки.
Металл начал деформироваться, а конструкция утратила свою первоначальную форму. Из-за этого наклон моста ещё больше увеличился. Характеристики использованного боезаряда эксперт не раскрыл.
"Ни одного американского, немецкого, французского боевого средства — это все украинские боевые средства поражения. И это такая точность, которая мне, как архитектору, кажется нереальной с точки зрения математики", — подчеркнул он.
Почему удары по Крымскому мосту были результативными
Андрей Корецкий пояснил, что Крымский мост состоит из двух отдельных конструкций. Одна предназначена для железнодорожного сообщения и имеет два пути. Другая — для автомобильного движения с четырьмя полосами.
По словам специалиста, украинские силы попали в места, где арка соединяется с пролетным строением моста. Именно там сосредоточена значительная нагрузка от веса сооружения.
Корецкий отметил, что на видео атаки увидел два взрыва с одной стороны арки и еще несколько — с другой.
"Была проведена очень хорошая инженерная подготовка", — сказал он.
Эксперт оценил вес конструкции примерно в 4–5 тысяч тонн. Он подчеркнул, что повреждения очень серьезные.
По его словам, "там высота подъема составляет около 45 метров, и вся эта конструкция сейчас лежит, она находится не в проектном положении". Это создало препятствия для прохождения судов через Керченский пролив.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что российские специалисты обследуют поврежденную часть Крымского моста и пытаются выяснить, как убрать ее из судоходного прохода. Министр обороны Украины Евгений Хмара заявил, что подъем и перемещение конструкции могут занять несколько месяцев.
Также Новини.LIVE писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил военное значение Крымского моста для России. По его словам, оккупанты используют переправу для перевозки вооружения в Крым. Глава государства подчеркнул, что Украина будет отвечать на российские удары по своим мостам.