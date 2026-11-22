Спутниковый снимок Крымского моста после ударов по переправе. Фото: t.me/DniproOfficial

Во время ударов по Крымскому мосту 16–17 ноября украинские войска поразили важные элементы сооружения, что привело к его деформации. Доцент кафедры мостов, туннелей и гидротехнических сооружений Национального транспортного университета Андрей Корецкий и архитектор, эксперт по градостроительству Виктор Глеба объяснили, как удалось нанести такие повреждения.

Об этом специалисты рассказали в эфире программы "Київський час" на канале Новини.LIVE.

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Как украинское оружие повредило Крымский мост

По словам Виктора Глебы, украинские силы провели операцию с высокой точностью.

"Эта операция была уникальной на сегодняшний день тем, что удары пришлись на арочную часть моста", — отметил эксперт.

Глеба рассказал, что 16 ноября по мосту было шесть попаданий. Сначала удары пришлись на дорожное полотно в районе затяжки арки. Конструкция выстояла, но начала наклоняться.

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По словам архитектора, отклонение от вертикального положения достигло шести градусов. После этого был применен специальный боезаряд, который привел к плавлению металла в верхней части арки.

Металл начал деформироваться, а конструкция утратила свою первоначальную форму. Из-за этого наклон моста ещё больше увеличился. Характеристики использованного боезаряда эксперт не раскрыл.

"Ни одного американского, немецкого, французского боевого средства — это все украинские боевые средства поражения. И это такая точность, которая мне, как архитектору, кажется нереальной с точки зрения математики", — подчеркнул он.

Почему удары по Крымскому мосту были результативными

Андрей Корецкий пояснил, что Крымский мост состоит из двух отдельных конструкций. Одна предназначена для железнодорожного сообщения и имеет два пути. Другая — для автомобильного движения с четырьмя полосами.

По словам специалиста, украинские силы попали в места, где арка соединяется с пролетным строением моста. Именно там сосредоточена значительная нагрузка от веса сооружения.

Корецкий отметил, что на видео атаки увидел два взрыва с одной стороны арки и еще несколько — с другой.

"Была проведена очень хорошая инженерная подготовка", — сказал он.

Эксперт оценил вес конструкции примерно в 4–5 тысяч тонн. Он подчеркнул, что повреждения очень серьезные.

По его словам, "там высота подъема составляет около 45 метров, и вся эта конструкция сейчас лежит, она находится не в проектном положении". Это создало препятствия для прохождения судов через Керченский пролив.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что российские специалисты обследуют поврежденную часть Крымского моста и пытаются выяснить, как убрать ее из судоходного прохода. Министр обороны Украины Евгений Хмара заявил, что подъем и перемещение конструкции могут занять несколько месяцев.

Также Новини.LIVE писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил военное значение Крымского моста для России. По его словам, оккупанты используют переправу для перевозки вооружения в Крым. Глава государства подчеркнул, что Украина будет отвечать на российские удары по своим мостам.