Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что Россия использует Крымский мост для перевозки оружия на оккупированный полуостров. Он подчеркнул, что Украина будет отвечать на российские удары по своей инфраструктуре и не согласится на милитаризацию Крыма.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью NBC News.

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Что Зеленский сказал о Крымском мосте

Во время интервью журналист спросил Зеленского, как российский диктатор Владимир Путин может отреагировать на последние удары по Крымскому мосту.

Президент ответил, что заявления Кремля не меняют статус полуострова. Крым остается украинской территорией, которую Россия оккупировала в 2014 году.

"Поэтому на его удары по нашим мостам мы будем отвечать. И он должен понимать, что этот мост не устоит", — отметил президент.

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Зеленский пояснил, что Россия использует переправу для военных нужд. Через неё оккупанты могут перевозить вооружение на украинский полуостров.

"Мы никогда не согласимся с оккупацией территорий, захваченных Путиным и россиянами, и не примем такую милитаризацию нашей украинской земли", — подчеркнул Зеленский.

В то же время глава государства выразил надежду на дипломатическое завершение войны. Однако он не исключает и военного пути возвращения оккупированных территорий.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Зеленский назвал удары по Крымскому мосту справедливым ответом на российские атаки по украинской инфраструктуре. Президент подчеркнул право Украины защищать свою территорию.

Также Новини.LIVE писали о том, что Путин назвал Крымский мост исключительно гражданским объектом. Он пригрозил нанести мощный удар в ответ на атаки по переправе.