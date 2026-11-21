Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що Росія використовує Кримський міст для перевезення зброї на окупований півострів. Він наголосив, що Україна відповідатиме на російські удари по своїй інфраструктурі та не погодиться на мілітаризацію Криму.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю NBC News.

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Що Зеленський сказав про Кримський міст

Під час інтерв'ю журналіст запитав Зеленського, як російський диктатор Володимир Путін може відреагувати на останні удари по Кримському мосту.

Президент відповів, що заяви Кремля не змінюють статусу півострова. Крим залишається українською територією, яку Росія окупувала у 2014 році.

"Тому на його удари по наших мостах ми відповідатимемо. І він має розуміти, що цей міст не встоїть", — зазначив президент.

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Зеленський пояснив, що Росія використовує переправу для військових потреб. Через неї окупанти можуть перевозити озброєння на український півострів.

"Ми ніколи не погодимося з окупацією територій, які захопили Путін і росіяни, і не приймемо такої мілітаризації нашої української землі", — наголосив Зеленський.

Водночас глава держави висловив сподівання на дипломатичне завершення війни. Проте він не виключає і військового шляху повернення окупованих територій.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Зеленський назвав удари по Кримському мосту справедливою відповіддю на російські атаки по українській інфраструктурі. Президент наголосив на праві України захищати свою територію.

Також Новини.LIVE писали про те, що Путін назвав Кримський міст виключно цивільним об'єктом. Він пригрозив завдати потужного удару у відповідь на атаки по переправі.