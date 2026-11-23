Пожежа на нафтовій станції "Калейкіно". Фото: росЗМІ

У ніч на 23 листопада безпілотники атакували одразу два стратегічні об'єкти російської нафтової галузі. Відомо, що спалахнув Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області, а в Татарстані зафіксували влучання в резервуари нафтоперекачувальної станції "Калейкіно".

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на росЗМІ.

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Пожежа на Новошахтинському НПЗ у Ростовській області

У ніч на 23 листопада українські дрони атакували Ростовську область РФ, де внаслідок влучань загорівся Новошахтинський завод нафтопродуктів.

Об'єкти під атакою на території РФ у ніч проти 23 листопада. Фото: Андрющенко Time

Місцевий губернатор Юрій Слюсар підтвердив, що вночі в регіоні працювала ППО і нібито знищила понад 80 безпілотників. Чиновник визнав, що через падіння уламків у Красносулінському районі спалахнула пожежа, проте не став називати конкретний об'єкт, який охопив вогонь.

Дим від масштабної пожежі у Новошахтинську. Фото: росЗМІ

Новошахтинський завод нафтопродуктів єдиний нафтопереробний завод у всій Ростовській області та водночас одним із головних постачальників пального на півдні Росії. Це підприємство вже було під атакою ЗСУ наприкінці вересня — тоді після атаки завод мусив призупинити роботу, а в листопаді він опинився під санкціями Євросоюзу.

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Повторний удар по нафтоперекачувальній станції "Калейкіно" в Татарстані

Окрім Ростовщини, цієї ж ночі безпілотники вдруге атакували нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно" в російському Татарстані. За даними моніторингових каналів, зафіксовано влучання одразу в кілька резервуарів.

Повідомлення про атаку. Фото: росЗМІ

Місцева влада Альметьєвська справді попереджала жителів про загрозу нальоту дронів у ніч на 23 листопада, але жодних офіційних подробиць про наслідки там розкривати не стали.

Зарево від пожежі на НПЗ в Татарстані. Фото: росЗМІ

Станція "Калейкіно" розташована в Альметьєвську й відіграє роль одного з ключових вузлів усієї нафтотранспортної системи Росії. Саме тут змішують, перекачують і розподіляють сировину, що надходить із Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкортостану, а далі нафту з цього вузла спрямовують, зокрема, у систему магістрального трубопроводу "Дружба".

Новини.LIVE повідомляли, що раніше українські військові вже провели серію результативних атак по російській нафтовій та військовій інфраструктурі. Так, у середу, 11 листопада, бійці підрозділів Deep Strike Сил спеціальних операцій утретє атакували Омський нафтопереробний завод, для чого безпілотникам довелося подолати майже три тисячі кілометрів.

У п'ятницю, 13 листопада, українські дрони влучили по нафтовій станції "Самара" в Самарській області та по військовому аеродрому "Липецьк-2", де пошкодили об'єкти для обслуговування авіації. Того ж дня після удару безпілотників спалахнула велика пожежа на одному з найбільших НПЗ компанії "Лукойл" у Волгограді, після чого на місцевих заправках утворилися черги за пальним.

Вже 16 листопада Сили оборони атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, поціливши в основне виробництво та установку для випуску бензинів. Загалом, за підрахунками Fire Point, за 13 днів під ударами опинилися щонайменше дев'ять російських НПЗ, зокрема всі п'ять найбільших заводів країни.