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Головна Новини дня Сили оборони вдарили по нафтовій станції та аеродрому в РФ

Сили оборони вдарили по нафтовій станції та аеродрому в РФ

Ua ru
14 листопада 2026 14:33
Сили оборони уразили станцію Самара та аеродром Липецьк-2 у Росії Reuters
Українська атака по території РФ. Фото ілюстративне: Reuters

У п'ятницю, 13 листопада, Сили оборони України завдали ударів по двох важливих об'єктах на території Росії: нафтовій станції "Самара" в Самарській області та військовому аеродрому "Липецьк-2" у Липецькій області. Унаслідок атаки на нафтотранспортному об'єкті спалахнула пожежа, а на летовищі пошкоджено інфраструктуру для обслуговування військової авіації.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Украина атаковала Россию
Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

Удар по нафтовій станції "Самара"

За інформацією військових, після атаки на території підприємства загорілися кілька резервуарів із нафтою.

Станція наразі є одним із ключових вузлів російської нафтотранспортної системи. На об'єкті змішують нафту, яку постачають із різних регіонів Росії, для виробництва експортного сорту Urals.

На марку Urals припадає до половини російського нафтового експорту, тому станція відіграє важливу роль у забезпеченні постачання сировини на зовнішні ринки.

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Пошкодження на аеродромі "Липецьк-2"

За даними Генштабу, унаслідок атаки пошкоджено ангар, у якому зберігалася спеціальна техніка для обслуговування літаків.

Крім того, пошкоджено резервуар з авіаційним пальним та центральний командно-диспетчерський пункт аеродрому.

Зазначимо, що інформації про пошкодження безпосередньо військових літаків або втрати особового складу наразі немає. При цьому на летовищі могли базуватися бомбардувальники Су-34, які обстрілюють Україну.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 12 листопада Генштаб ЗСУ заявив про ураження п'яти найбільших нафтопереробних заводів Росії. Від 30 жовтня під ударами опинилися підприємства в Омську, Кірішах, Рязані, Нижньому Новгороді та Ярославлі.

Також Новини.LIVE писав, що 11 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій втретє атакували Омський нафтопереробний завод. Українські безпілотники подолали майже 3000 кілометрів і досягли визначених цілей.

НПЗ обстріли нафта війна в Україні аеродром
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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