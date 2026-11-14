Украинская атака на территории РФ. Иллюстративное фото: Reuters

В пятницу, 13 ноября, Силы обороны Украины нанесли удары по двум важным объектам на территории России: нефтяной станции "Самара" в Самарской области и военному аэродрому "Липецк-2" в Липецкой области. В результате атаки на нефтетранспортном объекте вспыхнул пожар, а на аэродроме повреждена инфраструктура для обслуживания военной авиации.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Сообщение Генштаба. Фото: скриншот

Удар по нефтяной станции "Самара"

По информации военных, после атаки на территории предприятия загорелись несколько резервуаров с нефтью.

Станция в настоящее время является одним из ключевых узлов российской нефтетранспортной системы. На объекте смешивают нефть, которую поставляют из разных регионов России, для производства экспортного сорта Urals.

На марку Urals приходится до половины российского нефтяного экспорта, поэтому станция играет важную роль в обеспечении поставок сырья на внешние рынки.

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Повреждения на аэродроме "Липецк-2"

По данным Генштаба, в результате атаки поврежден ангар, в котором хранилась специальная техника для обслуживания самолетов.

Кроме того, поврежден резервуар с авиационным топливом и центральный командно-диспетчерский пункт аэродрома.

Отметим, что информации о повреждении непосредственно военных самолетов или потерях личного состава пока нет. При этом на аэродроме могли базироваться бомбардировщики Су-34, которые обстреливают Украину.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 12 ноября Генштаб ВСУ заявил о поражении пяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. С 30 октября под ударами оказались предприятия в Омске, Киришах, Рязани, Нижнем Новгороде и Ярославле.

Также Новини.LIVE писал, что 11 ноября подразделения Сил специальных операций в третий раз атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. Украинские беспилотники преодолели почти 3000 километров и достигли намеченных целей.