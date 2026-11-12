Пожежа на Омському НПЗ. Фото: росЗМІ

У середу, 11 листопада, підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій України втретє уразили Омський нафтопереробний завод на території Росії. Для атаки українські безпілотники подолали майже 3000 кілометрів і досягли визначених цілей на одному з найбільших російських НПЗ.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Повідомлення ССО. Фото: скриншот

ССО втретє завдали удару по Омському НПЗ

Підприємство, яке зазнало чергового удару, входить до структури компанії "Газпром нефть" і щороку переробляє понад 21 мільйон тонн нафти. На заводі виробляють бензин, дизельне та авіаційне пальне, а також різноманітну нафтохімічну продукцію.

Омський НПЗ розташований приблизно за 2500 кілометрів від українського кордону. За інформацією ССО, це найвіддаленіший російський нафтопереробний завод, який вдалося уразити українськими безпілотниками.

Військові наголосили, що значна відстань до об'єкта не завадила проведенню операції.

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Попередні атаки на Омський НПЗ

Першого удару по підприємству підрозділи ССО завдали 6 липня. За даними військових, після цієї атаки завод повністю припинив переробку нафти, а його обладнання відправили на ремонт.

Вдруге українські безпілотники атакували Омський НПЗ 8 жовтня.

Зазначимо, що масштаби пошкоджень після останнього удару та можливі терміни відновлення роботи заводу поки невідомі.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 9 листопада безпілотники атакували нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області РФ. Після вибухів на підприємстві спалахнула пожежа. За попередніми даними OSINT-аналітиків, під удар потрапили три установки первинної переробки нафти.

Також Новини.LIVE писав, що 6 листопада Володимир Зеленський анонсував продовження далекобійних ударів по російських НПЗ. Президент пояснив такі дії відповіддю на систематичні атаки РФ по українській енергетиці. Удари мають посилити тиск на Москву та спонукати її до переговорів.