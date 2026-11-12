Пожар на Омском НПЗ. Фото: российские СМИ

В среду, 11 ноября, подразделения Deep Strike Сил специальных операций Украины в третий раз поразили Омский нефтеперерабатывающий завод на территории России. Для атаки украинские беспилотники преодолели почти 3000 километров и достигли намеченных целей на одном из крупнейших российских НПЗ.

Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Сообщение ССО. Фото: скриншот

ССО в третий раз нанесли удар по Омскому НПЗ

Предприятие, подвергшееся очередному удару, входит в структуру компании "Газпром нефть" и ежегодно перерабатывает более 21 миллиона тонн нефти. На заводе производят бензин, дизельное и авиационное топливо, а также различную нефтехимическую продукцию.

Омский НПЗ расположен примерно в 2500 километрах от украинской границы. По информации ССО, это самый удаленный российский нефтеперерабатывающий завод, который удалось поразить украинскими беспилотниками.

Военные подчеркнули, что значительное расстояние до объекта не помешало проведению операции.

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Предыдущие атаки на Омский НПЗ

Первый удар по предприятию подразделения ССО нанесли 6 июля. По данным военных, после этой атаки завод полностью прекратил переработку нефти, а его оборудование отправили на ремонт.

Во второй раз украинские беспилотники атаковали Омский НПЗ 8 октября.

Отметим, что масштабы повреждений после последнего удара и возможные сроки восстановления работы завода пока неизвестны.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 9 ноября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области РФ. После взрывов на предприятии вспыхнул пожар. По предварительным данным OSINT-аналитиков, под удар попали три установки первичной переработки нефти.

Также Новини.LIVE писал, что 6 ноября Владимир Зеленский анонсировал продолжение дальнобойных ударов по российским НПЗ. Президент объяснил такие действия ответом на систематические атаки РФ по украинской энергетике. Удары должны усилить давление на Москву и побудить ее к переговорам.