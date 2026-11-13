Пожежа в Росії. Ілюстративне фото: Getty Images

У Волгограді РФ у п'ятницю, 13 листопада, після атаки БпЛА спахнула масштабна пожежа на одному з найбільших НПЗ компанії "Лукойл". На підприємстві зафіксовано кілька займань, а на автозаправних станціях з'явились черги за пальним.

Про це повідомляє росЗМІ, передає Новини.LIVE.

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У Росії горить один із найбільших НПЗ

У ніч проти 13 листопада жителі Волгограду скаржились на численні вибухи та роботу мобільних вогневих груп. На фото видно, що атака дронів була спрямована на Волгоградський нафтопереробний завод.

Відомо, що виробнича потужність підприємства становить 14,8 млн тонн нафти на рік. НПЗ виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, нафтовий кокс, бітум і базові оливи. За інформацією росЗМІ, продукція Волгоградського НПЗ надходить до південних регіонів РФ.

Пізніше губернатор Волгоградської області підтвердив атаку дронів та заявив про пожежу в "промисловій частині міста", але назву пошкодженого об'єкта він не повідомив.

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Пожежа на НПЗ. Фото: росЗМІ

Після обстрілу мешканці міста почали писати про черги на автозаправних станціях. У соціальних мережах поширились фото скупчення машин.

Черги на АЗС. Фото: росЗМІ

У цю ж ніч наслідки атак зафіксували в іншому регіоні Росії. Повідомляється про ураження лінійної виробничо-диспетчерської станції "Самара" в населеному пункті Просвєт Самарської області РФ. На території об'єкта вирує пожежа.

Пожежа на станції "Самара". Фото: росЗМІ

Відомо, що це підприємство є великим вузлом приймання, зберігання, а також змішування нафти. Її змішують з високим і низьким вмістом сірки з різних родовищ, щоб сформувати експортний сорт Urals, а на це паливо припадає близько 50% загального обсягу нафтового російського експорту.

До станції "Самара" надходить сировина з Татарстану, Західного Сибіру та інших регіонів. Відомо, шо це підприємство залучене до забезпечення армії Росії.

Новини.LIVE інформували, що українські Сили оборони втретє атакували Омський НПЗ. Дрони пролетіли майже 3000 км і вразили один з найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Ми писали, що починаючи з 30 жовтня, Сили оборони України уразили такі російські НПЗ: Омський, Кіриський, Рязанський, Нижньогородський, Ярославський, Новокуйбишевський і Саратовський. Компанія Fire Point повідомила, що за 13 днів під ударами опинилися нафтопереробні потужності, на які припадає 36% загальних обсягів перероблювання нафти у РФ.