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Главная Новости дня В РФ горит один из крупнейших НПЗ: россияне уже стоят в очередях на АЗС

В РФ горит один из крупнейших НПЗ: россияне уже стоят в очередях на АЗС

Ua ru
13 ноября 2026 10:20
В РФ горит один из крупнейших НПЗ: на АЗС уже выстроились очереди Getty Images
Пожар в России. Иллюстративное фото: Getty Images

В Волгограде РФ в пятницу, 13 ноября, после атаки БПЛА разразился масштабный пожар на одном из крупнейших НПЗ компании "Лукойл". На предприятии зафиксировано несколько возгораний, а на автозаправочных станциях образовались очереди за топливом.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Новини.LIVE.

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В России горит один из крупнейших НПЗ

В ночь на 13 ноября жители Волгограда жаловались на многочисленные взрывы и работу мобильных огневых групп. На фото видно, что атака дронов была направлена на Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.

Известно, что производственная мощность предприятия составляет 14,8 млн тонн нефти в год. НПЗ производит бензин, дизельное и авиационное топливо, нефтяной кокс, битум и базовые масла. По информации российских СМИ, продукция Волгоградского НПЗ поступает в южные регионы РФ.

Позже губернатор Волгоградской области подтвердил атаку дронов и сообщения о пожаре в "промышленной части города", но название поврежденного объекта он не сообщил.

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Пожар на НПЗ в РФ 13 ноября
Пожар на НПЗ. Фото: российские СМИ

После обстрела жители города начали писать об очередях на автозаправочных станциях. В социальных сетях распространились фото скопления машин.

Очереди на АЗС 13 ноября
Очереди на АЗС. Фото: российские СМИ

В эту же ночь последствия атак зафиксировали в другом регионе России. Сообщается о поражении линейной производственно-диспетчерской станции "Самара" в населенном пункте Просвет Самарской области РФ. На территории объекта бушует пожар.

Пожар на станции "Самара" 13 ноября
Пожар на станции "Самара". Фото: российские СМИ

Известно, что это предприятие является крупным узлом приёма, хранения, а также смешивания нефти. Ее смешивают с нефтью с высоким и низким содержанием серы из различных месторождений, чтобы сформировать экспортный сорт Urals, а на это топливо приходится около 50% общего объема российского нефтяного экспорта.

На станцию "Самара" поступает сырье из Татарстана, Западной Сибири и других регионов. Известно, что это предприятие участвует в обеспечении российской армии.

Новини.LIVE сообщили, что украинские Силы обороны в третий раз атаковали Омский НПЗ. Дроны пролетели почти 3000 км и поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Мы писали, что начиная с 30 октября Силы обороны Украины нанесли удары по следующим российским НПЗ: Омскому, Кирисскому, Рязанскому, Нижегородскому, Ярославскому, Новокуйбышевскому и Саратовскому. Компания Fire Point сообщила, что за 13 дней под ударами оказались нефтеперерабатывающие мощности, на долю которых приходится 36% общих объемов переработки нефти в РФ.

бензин НПЗ топливо война в Украине Россия удары по РФ
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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