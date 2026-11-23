Пожар на нефтеперерабатывающей станции «Калейкино». Фото: российские СМИ

В ночь на 23 ноября беспилотники атаковали сразу два стратегических объекта российской нефтяной отрасли. Известно, что загорелся Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, а в Татарстане зафиксировали попадание в резервуары нефтеперекачивающей станции "Калейкино".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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Пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области

В ночь на 23 ноября украинские дроны атаковали Ростовскую область РФ, где в результате попаданий загорелся Новошахтинский завод нефтепродуктов.

Объекты под атакой на территории РФ в ночь на 23 ноября. Фото: Андрющенко Time

Местный губернатор Юрий Слюсар подтвердил, что ночью в регионе работала ПВО и якобы уничтожила более 80 беспилотников. Чиновник признал, что из-за падения обломков в Красносулинском районе вспыхнул пожар, однако не стал называть конкретный объект, который охватил огонь.

Дым от масштабного пожара в Новошахтинске. Фото: российские СМИ

Новошахтинский завод нефтепродуктов — единственный нефтеперерабатывающий завод во всей Ростовской области и одновременно один из главных поставщиков топлива на юге России. Это предприятие уже подвергалось атаке ВСУ в конце сентября — тогда после атаки завод был вынужден приостановить работу, а в ноябре он оказался под санкциями Евросоюза.

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Повторный удар по нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Татарстане

Помимо Ростовской области, в эту же ночь беспилотники во второй раз атаковали нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" в российском Татарстане. По данным мониторинговых каналов, зафиксировано попадание сразу в несколько резервуаров.

Сообщение об атаке. Фото: российские СМИ

Местные власти Альметьевска действительно предупреждали жителей об угрозе налета дронов в ночь на 23 ноября, но никаких официальных подробностей о последствиях там раскрывать не стали.

Огонь от пожара на НПЗ в Татарстане. Фото: российские СМИ

Станция "Калейкино" расположена в Альметьевске и играет роль одного из ключевых узлов всей нефтетранспортной системы России. Именно здесь смешивают, перекачивают и распределяют сырьё, поступающее из Западной Сибири, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана, а далее нефть из этого узла направляется, в частности, в систему магистрального трубопровода «Дружба».

Новини.LIVE сообщали, что ранее украинские военные уже провели серию результативных атак по российской нефтяной и военной инфраструктуре. Так, в среду, 11 ноября, бойцы подразделений Deep Strike Сил специальных операций в третий раз атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод, для чего беспилотникам пришлось преодолеть почти три тысячи километров.

В пятницу, 13 ноября, украинские дроны нанесли удары по нефтяной станции "Самара" в Самарской области и по военному аэродрому "Липецк-2", где повредили объекты для обслуживания авиации. В тот же день после удара беспилотников вспыхнул крупный пожар на одном из крупнейших НПЗ компании "Лукойл" в Волгограде, после чего на местных заправках образовались очереди за топливом.

Уже 16 ноября Силы обороны атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, поразив основное производство и установку по выпуску бензинов. В целом, по подсчётам Fire Point, за 13 дней под ударами оказались как минимум девять российских НПЗ, в том числе все пять крупнейших заводов страны.