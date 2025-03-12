Марія Захарова прокоментувала переговори Україна-США в Джидді

Представниця МЗС РФ Марія Захарова. Фото: росЗМІ

Росія прокоментувала переговори України та США, що відбулися у Саудівській Аравії. Зокрема, речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "головні новини" слід чекати з Москви.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Марія Захарова прокоментувала переговори у Саудівській Аравії

Як повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС, речниця МЗС РФ Марія Захарова наголосила, що "формування позиції Росії" відбувається всередині країни, а не за її межами. За її словами, варто стежити не за заявами з Джидди, а за тим, що відбувається в Москві.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії за результатами переговорів між США, Україною стало відомо про кілька важливих рішень. Зокрема, США відновить обмін розвідданими з Україною та надання військової допомоги.

Також Україна погодилась припинити вогонь на 30 днів і назвала умови за яких це буде виконано.

Крім того, в Саудівській Аравії обговорили угоду про корисні копалини.

Журналісти західних ЗМІ повідомили, чи обговорювали вибори в Україні під час переговорів в Саудівській Аравії.