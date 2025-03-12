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У РФ прокоментували зустріч України та США в Саудівській Аравії

12 березня 2025 09:55
Анастасія Постоєнко - Редактор
Марія Захарова прокоментувала переговори Україна-США в Джидді
Представниця МЗС РФ Марія Захарова. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Росія прокоментувала переговори України та США, що відбулися у Саудівській Аравії. Зокрема, речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "головні новини" слід чекати з Москви.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Марія Захарова прокоментувала переговори у Саудівській Аравії

Як повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС, речниця МЗС РФ Марія Захарова наголосила, що "формування позиції Росії" відбувається всередині країни, а не за її межами. За її словами, варто стежити не за заявами з Джидди, а за тим, що відбувається в Москві.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії за результатами переговорів між США, Україною стало відомо про кілька важливих рішень. Зокрема, США відновить обмін розвідданими з Україною та надання військової допомоги. 

Також Україна погодилась припинити вогонь на 30 днів і назвала умови за яких це буде виконано. 

Крім того, в Саудівській Аравії обговорили угоду про корисні копалини

Журналісти західних ЗМІ повідомили, чи обговорювали вибори в Україні під час переговорів в Саудівській Аравії. 

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