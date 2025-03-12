Представительница МИД РФ Мария Захарова. Фото: росСМИ

Россия прокомментировала переговоры Украины и США, которые состоялись в Саудовской Аравии. В частности, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что "главные новости" следует ждать из Москвы.

Об этом сообщают росСМИ.

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Мария Захарова прокомментировала переговоры в Саудовской Аравии

Как сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что "формирование позиции России" происходит внутри страны, а не за ее пределами. По ее словам, стоит следить не за заявлениями из Джидды, а за тем, что происходит в Москве.

Напомним, в Саудовской Аравии по результатам переговоров между США, Украиной стало известно о нескольких важных решениях. В частности, США возобновит обмен разведданными с Украиной и предоставление военной помощи.

Также Украина согласилась прекратить огонь на 30 дней и назвала условия при которых это будет выполнено.

Кроме того, в Саудовской Аравии обсудили соглашение о полезных ископаемых.

Журналисты западных СМИ сообщили, обсуждали ли выборы в Украине во время переговоров в Саудовской Аравии.