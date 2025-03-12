Відставка Зеленського та вибори в Україні на зустрічі у Джидді не обговорювалися, — кореспондентка Fox News

Переговори у Саудівській Аравії. Фото: ОП

На переговорах у Саудівській Аравії не обговорювали питання проведення виборів в Україні. Також не йшлося і про відставку Президента Володимира Зеленського.

Про це повідомила кореспондентка Fox News Нана Саджая у соцмережі Х в середу, 12 березня.

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Саджая зазначила, що її власні джерела розкрили деякі подробиці переговорів у Джидді.

"Джерело, яке безпосередньо бере участь в українсько-американських переговорах, каже мені — проведення виборів або відставка президента Зеленського не обговорювалися в Джидді", — йдеться у повідомленні журналістки.

Повідомлення Саджаї у Х

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив про свою готовність піти у відставку, але за деяких умов. Також український лідер казав, що партнери жодного разу не говорили про необхідність виборів. За словами глави держави, це питання порушувала тільки Росія.