Відставка Зеленського та вибори в Україні на зустрічі у Джидді не обговорювалися, — кореспондентка Fox News

Стало відомо, чи говорили про вибори на перемовинах у Джидді
На переговорах у Саудівській Аравії не обговорювали питання проведення виборів в Україні. Також не йшлося і про відставку Президента Володимира Зеленського.
Про це повідомила кореспондентка Fox News Нана Саджая у соцмережі Х в середу, 12 березня.
Вибори і відставка Зеленського
Саджая зазначила, що її власні джерела розкрили деякі подробиці переговорів у Джидді.
"Джерело, яке безпосередньо бере участь в українсько-американських переговорах, каже мені — проведення виборів або відставка президента Зеленського не обговорювалися в Джидді", — йдеться у повідомленні журналістки.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив про свою готовність піти у відставку, але за деяких умов. Також український лідер казав, що партнери жодного разу не говорили про необхідність виборів. За словами глави держави, це питання порушувала тільки Росія.
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