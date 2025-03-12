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Стало відомо, чи говорили про вибори на перемовинах у Джидді

12 березня 2025 08:38
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Відставка Зеленського та вибори в Україні на зустрічі у Джидді не обговорювалися, — кореспондентка Fox News
Переговори у Саудівській Аравії. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

На переговорах у Саудівській Аравії не обговорювали питання проведення виборів в Україні. Також не йшлося і про відставку Президента Володимира Зеленського.

Про це повідомила кореспондентка Fox News Нана Саджая у соцмережі Х в середу, 12 березня.

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Саджая зазначила, що її власні джерела розкрили деякі подробиці переговорів у Джидді.

"Джерело, яке безпосередньо бере участь в українсько-американських переговорах, каже мені — проведення виборів або відставка президента Зеленського не обговорювалися в Джидді", — йдеться у повідомленні журналістки.

Вибори в Україні і відставка Зеленського
Повідомлення Саджаї у Х

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив про свою готовність піти у відставку, але за деяких умов. Також український лідер казав, що партнери жодного разу не говорили про необхідність виборів. За словами глави держави, це питання порушувала тільки Росія.

Володимир Зеленський США вибори Україна Саудівська Аравія відставка
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