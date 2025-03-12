Отставка Зеленского и выборы в Украине на встрече в Джидде не обсуждались, — корреспондент Fox News

Переговоры в Саудовской Аравии. Фото: ОП

На переговорах в Саудовской Аравии не обсуждали вопрос проведения выборов в Украине. Также речь не шла и об отставке Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщила корреспондент Fox News Нана Саджая в соцсети Х в среду, 12 марта.

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Саджая отметила, что ее собственные источники раскрыли некоторые подробности переговоров в Джидде.

"Источник, который непосредственно участвует в украинско-американских переговорах, говорит мне — проведение выборов или отставка президента Зеленского не обсуждались в Джидде", — говорится в сообщении журналистки.

Сообщение Саджаи в Х

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей готовности уйти в отставку, но при некоторых условиях. Также украинский лидер говорил, что партнеры ни разу не говорили о необходимости выборов. По словам главы государства, этот вопрос поднимала только Россия.