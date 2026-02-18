Олеся Отраднова стане нардепкою — що про неї відомо

Олеся Отраднова. Фото: Facebook/Olesia Otradnova

Центральна виборча комісія зареєструвала Олесю Отраднову народною депутаткою України. Вона увійде до фракції "Слуга народу".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення ЦВК у середу, 18 лютого.

"Олеся Отраднова була обрана на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Слуга народу" (№160 у виборчому списку)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таке рішення Комісія прийняла під час сьогоднішнього засідання, розглянувши її заяву і необхідні документи.

Депутатські повноваження вона набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді України.

Хто така Олеся Отраднова

Олеся Отраднова — докторка юридичних наук, професорка та експертка у сфері цивільного права. Народилася 1977 року в Благовєщенську (Амурська область, РФ).

Юридичну освіту здобула у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, який закінчила 1999 року зі ступенем магістра права. Уже за три роки, у 2002-му, захистила кандидатську дисертацію на тему "Неустойка в цивільному праві України", зосередившись на проблематиці відповідальності у цивільних правовідносинах.

Очолювала Тренінговий центр прокурорів України (2020–2025), займаючись підготовкою та підвищенням кваліфікації прокурорів.

Також раніше обіймала посаду заступниці декана юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

Політичну кар’єру розпочала у 2019 році, балотуючись до Верховної Ради від партії "Слуга народу", однак тоді депутатський мандат не отримала.

Її ЦВК обрала замість Романа Кравця, який відмовився від мандата.

На засідання Ради ходить лише частина нардепів

Протягом останніх тижнів у парламенті неодноразово виникали ситуації, коли Рада не могла ухвалити важливі законопроєкти через брак нардепів. 12 лютого парламент не розглянув жодного питання.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що держава під час війни не має права на інституційну перерву. Він закликав нардепів повернутися до роботи, виконувати свої повноваження та приймати рішення.

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін наголосив, що склад Верховної Ради треба замінити.