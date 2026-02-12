Жорін заявив про необхідність замінити склад Верховної Ради

Максим Жорін. Фото: Максим Жорін / Telegram

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що склад Верховної Ради IX скликання треба замінити. Більшість депутатів, на його думку, не приносять жодної користі.

Про це Максим Жорін написав у Telegram у четвер, 10 лютого, передає Новини.LIVE.

Допис Максима Жоріна. Фото: скриншот

Більшість нардепів не приносять жодної користі

За словами Жоріна, пусті зали парламенту та "фріковська" поведінка перетворила вищий законодавчий орган на посміховисько.

"Цей склад Верховної Ради має бути замінений. Дивитись на це вже просто неможливо. Більшість нардепів — це якщо вони взагалі доходять до засідань — не приносять там жодної користі. Більше того — пусті зали, вся ця фріковська поведінка вже остаточно перетворила вищий законодавчий орган на якесь посміховисько", — наголосив він.

Зазначимо, що протягом останніх пленарних тижнів у Раді відсутня частина нардепів. Крім того, парламентарям важко знайти голоси для ухвалення важливих законопроєктів.

