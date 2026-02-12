Відео
Головна Новини дня Склад Верховної Ради має бути замінений, — Жорін

Склад Верховної Ради має бути замінений, — Жорін

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 18:19
Жорін заявив про необхідність замінити склад Верховної Ради
Максим Жорін. Фото: Максим Жорін / Telegram

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що склад Верховної Ради IX скликання треба замінити. Більшість депутатів, на його думку, не приносять жодної користі.

Про це Максим Жорін написав у Telegram у четвер, 10 лютого, передає Новини.LIVE.


жорін
Допис Максима Жоріна. Фото: скриншот

Більшість нардепів не приносять жодної користі

За словами Жоріна, пусті зали парламенту та "фріковська" поведінка перетворила вищий законодавчий орган на посміховисько.

"Цей склад Верховної Ради має бути замінений. Дивитись на це вже просто неможливо. Більшість нардепів — це якщо вони взагалі доходять до засідань — не приносять там жодної користі. Більше того — пусті зали, вся ця фріковська поведінка вже остаточно перетворила вищий законодавчий орган на якесь посміховисько", — наголосив він.

Зазначимо, що протягом останніх пленарних тижнів у Раді відсутня частина нардепів. Крім того, парламентарям важко знайти голоси для ухвалення важливих законопроєктів.

Нагадаємо, нещодавно Жорін заявив, що українську армію необхідно реформувати.

Заступник командира Третього армійського корпусу розповів, чи має Україна шанси вступити до ЄС.

Верховна Рада народні депутати Максим Жорін парламент Третя штурмова бригада
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
