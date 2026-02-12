Жорин заявил о необходимости заменить состав Верховной Рады

Максим Жорин. Фото: Максим Жорин / Telegram

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что состав Верховной Рады IX созыва надо заменить. Большинство депутатов, по его мнению, не приносят никакой пользы.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в четверг, 10 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Максима Жорина. Фото: скриншот

Большинство нардепов не приносят никакой пользы

По словам Жорина, пустые залы парламента и "фриковское" поведение превратило высший законодательный орган в посмешище.

"Этот состав Верховной Рады должен быть заменен. Смотреть на это уже просто невозможно. Большинство нардепов — это если они вообще доходят до заседаний — не приносят там никакой пользы. Более того — пустые залы, все это фриковское поведение уже окончательно превратило высший законодательный орган в какое-то посмешище", — подчеркнул он.

Отметим, что в течение последних пленарных недель в Раде отсутствует часть нардепов. Кроме того, парламентариям трудно найти голоса для принятия важных законопроектов.

Напомним, недавно Жорин заявил, что украинскую армию необходимо реформировать.

Заместитель командира Третьего армейского корпуса рассказал, имеет ли Украина шансы вступить в ЕС.