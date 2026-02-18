Кто такая Олеся Отраднова, которую ЦИК зарегистрировал нардепкой

Олеся Отраднова. Фото: Facebook/Olesia Otradnova

Центральная избирательная комиссия официально утвердила Олесю Отраднову в статусе народного депутата Украины. В парламенте она будет работать в составе фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ЦИК в среду, 18 февраля.

Реклама

Читайте также:

Олеся Отраднова станет нардепом

"Олеся Отраднова была избрана на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа" (№160 в избирательном списке)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение Комиссия приняла во время сегодняшнего заседания, рассмотрев ее заявление и необходимые документы.

Депутатские полномочия она приобретет с момента принесения присяги в Верховной Раде Украины.

Кто такая Олеся Отраднова

Олеся Отраднова — доктор юридических наук, профессор и эксперт в сфере гражданского права. Родилась в 1977 году в Благовещенске (Амурская область, РФ).

Юридическое образование получила в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, который окончила в 1999 году со степенью магистра права. Уже через три года, в 2002-м, защитила кандидатскую диссертацию на тему "Неустойка в гражданском праве Украины", сосредоточившись на проблематике ответственности в гражданских правоотношениях.

Возглавляла Тренинговый центр прокуроров Украины (2020-2025), занимаясь подготовкой и повышением квалификации прокуроров.

Также ранее занимала должность заместителя декана юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко.

Политическую карьеру начала в 2019 году, баллотируясь в Верховную Раду от партии "Слуга народа", однако тогда депутатский мандат не получила.

Ее ЦИК избрал вместо Романа Кравца, который отказался от мандата.

На заседания Рады ходит лишь часть нардепов

В течение последних недель в парламенте неоднократно возникали ситуации, когда Рада не могла принять важные законопроекты из-за нехватки нардепов. 12 февраля парламент не рассмотрел ни одного вопроса.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что государство во время войны не имеет права на институциональный перерыв. Он призвал нардепов вернуться к работе, выполнять свои полномочия и принимать решения.

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин отметил, что состав Верховной Рады надо заменить.