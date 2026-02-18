Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ЦИК зарегистрировал новую народную депутатку

ЦИК зарегистрировал новую народную депутатку

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 19:33
Кто такая Олеся Отраднова, которую ЦИК зарегистрировал нардепкой
Олеся Отраднова. Фото: Facebook/Olesia Otradnova

Центральная избирательная комиссия официально утвердила Олесю Отраднову в статусе народного депутата Украины. В парламенте она будет работать в составе фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ЦИК в среду, 18 февраля.

Реклама
Читайте также:

Олеся Отраднова станет нардепом

"Олеся Отраднова была избрана на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа" (№160 в избирательном списке)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение Комиссия приняла во время сегодняшнего заседания, рассмотрев ее заявление и необходимые документы.

Депутатские полномочия она приобретет с момента принесения присяги в Верховной Раде Украины.

Кто такая Олеся Отраднова

Олеся Отраднова — доктор юридических наук, профессор и эксперт в сфере гражданского права. Родилась в 1977 году в Благовещенске (Амурская область, РФ).

Юридическое образование получила в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, который окончила в 1999 году со степенью магистра права. Уже через три года, в 2002-м, защитила кандидатскую диссертацию на тему "Неустойка в гражданском праве Украины", сосредоточившись на проблематике ответственности в гражданских правоотношениях.

Возглавляла Тренинговый центр прокуроров Украины (2020-2025), занимаясь подготовкой и повышением квалификации прокуроров.

Также ранее занимала должность заместителя декана юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко.

Политическую карьеру начала в 2019 году, баллотируясь в Верховную Раду от партии "Слуга народа", однако тогда депутатский мандат не получила.

Ее ЦИК избрал вместо Романа Кравца, который отказался от мандата.

На заседания Рады ходит лишь часть нардепов

В течение последних недель в парламенте неоднократно возникали ситуации, когда Рада не могла принять важные законопроекты из-за нехватки нардепов. 12 февраля парламент не рассмотрел ни одного вопроса.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что государство во время войны не имеет права на институциональный перерыв. Он призвал нардепов вернуться к работе, выполнять свои полномочия и принимать решения.

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин отметил, что состав Верховной Рады надо заменить.

Верховная Рада ЦИК выборы Слуга народа народные депутаты
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации