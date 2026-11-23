Фахівці працюють на місці падіння ракет у Польщі. Фото: Powiat biłgorajski

У Польщі встановили походження уламків ракет, які виявили у трьох населених пунктах Люблінського та Підкарпатського воєводств. Експерти з'ясували, що це російські крилаті ракети Х-101, виготовлені протягом останніх місяців. Польські правоохоронці продовжують досліджувати знайдені фрагменти та збирати докази.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Окружної прокуратури в Любліні.

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Російські ракети у Польщі

За інформацією Окружної прокуратури в Любліні, військові прокурори разом із представниками військової жандармерії оглянули місця виявлення невідомих літальних об'єктів, які 20 листопада впали під час масованого обстрілу росіянами України. До дослідження залучили фахівців із військової техніки та озброєння. Уламки крилатих ракет Х-101 знайшли у трьох населених пунктах: Новий Липовець у Білгорайському повіті, Рудник у Ніжанському повіті та Молодич у Ярославському повіті. За попередніми висновками експертів, усі три ракети виготовили в четвертому кварталі 2026 року на підприємстві в місті Дубна Московської області Росії.

Новий Ліповець, 22 листопада 2026 року. Місце, куди 22-го числа цього місяця в Новому Ліповці впала ракета. Фото: Войтек Яргіло / PAP

Розслідування у Польщі

Польські правоохоронці вже завершили огляд місця події та збір доказів у Новому Липовці. У Руднику також закінчили всі процесуальні й технічні роботи. Натомість у Молодичі слідчі не встигли завершити огляд 22 листопада через складні умови місцевості та настання темряви. Роботи продовжать уранці 23 листопада. До того часу територія залишатиметься ізольованою, а правоохоронці охоронятимуть її від сторонніх осіб.

Пожежа, пов’язана з об’єктом, який упав на території Польщі. Фото: onet.pl

Дослідження уламків ракет

У прокуратурі повідомили, що всі знайдені фрагменти ракет та зібрані криміналістичні докази передадуть експертам для подальших спеціалізованих досліджень. Польські слідчі продовжують встановлювати обставини появи ракет на території країни. Про нові результати розслідування прокуратура обіцяє повідомити окремо.

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Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав падіння російських ракет і безпілотників можливою навмисною провокацією. Він звернув увагу, що інцидент стався неподалік місця проведення військових навчань "Коаліції охочих". Дональд Туск відкинув припущення про українське походження повітряних об'єктів. Він також розкритикував стриману реакцію США та НАТО.

Крім того, генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив Польщу в захисті її території після порушення повітряного простору російськими об'єктами. Він повідомив, що військове командування Альянсу за потреби скоригує заходи оборони та стримування. На 23 листопада у Брюсселі запланували засідання Північноатлантичної ради, присвячене цьому інциденту. Польська влада очікує від союзників додаткової підтримки для посилення протиповітряної оборони східного кордону.

