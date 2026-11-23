Специалисты работают на месте падения ракет в Польше. Фото: Powiat biłgorajski

В Польше установили происхождение обломков ракет, обнаруженных в трех населенных пунктах Люблинского и Подкарпатского воеводств. Эксперты выяснили, что это российские крылатые ракеты Х-101, изготовленные в течение последних месяцев. Польские правоохранительные органы продолжают исследовать найденные фрагменты и собирать доказательства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Окружной прокуратуры в Люблине.

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Российские ракеты в Польше

По информации Окружной прокуратуры в Люблине, военные прокуроры совместно с представителями военной жандармерии осмотрели места обнаружения неизвестных летательных объектов, которые 20 ноября упали во время массированного обстрела Украины со стороны России. К расследованию привлекли специалистов по военной технике и вооружению. Осколки крылатых ракет Х-101 были найдены в трех населенных пунктах: Новый Липовец в Белгорайском уезде, Рудник в Нижанском уезде и Молодич в Ярославском уезде. По предварительным выводам экспертов, все три ракеты были изготовлены в четвертом квартале 2026 года на предприятии в городе Дубна Московской области России.

Новый Липовец, 22 ноября 2026 года. Место, куда 22-го числа этого месяца в Новом Липовце упала ракета. Фото: Войтек Яргило / PAP

Расследование в Польше

Польские правоохранители уже завершили осмотр места происшествия и сбор доказательств в Новом Липовце. В Руднике также завершили все процессуальные и технические работы. Зато в Молодиче следователи не успели завершить осмотр 22 ноября из-за сложных условий местности и наступления темноты. Работы продолжат утром 23 ноября. До этого времени территория будет оставаться изолированной, а правоохранители будут охранять её от посторонних лиц.

Пожар, связанный с объектом, упавшим на территории Польши. Фото: onet.pl

Исследование обломков ракет

В прокуратуре сообщили, что все найденные фрагменты ракет и собранные криминалистические доказательства передадут экспертам для дальнейших специализированных исследований. Польские следователи продолжают устанавливать обстоятельства появления ракет на территории страны. О новых результатах расследования прокуратура обещает сообщить отдельно.

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Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал падение российских ракет и беспилотников возможной преднамеренной провокацией. Он обратил внимание, что инцидент произошел недалеко от места проведения военных учений «Коалиции желающих». Дональд Туск отверг предположение об украинском происхождении воздушных объектов. Он также раскритиковал сдержанную реакцию США и НАТО.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил Польшу в защите её территории после нарушения воздушного пространства российскими объектами. Он сообщил, что военное командование Альянса при необходимости скорректирует меры обороны и сдерживания. На 23 ноября в Брюсселе запланировано заседание Североатлантического совета, посвященное этому инциденту. Польские власти ожидают от союзников дополнительной поддержки для усиления противовоздушной обороны восточной границы.