Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Північноатлантичний альянс гарантує захист усієї території Польщі після порушення її повітряного простору російськими об'єктами. Напередодні польська влада повідомила про проникнення трьох повітряних цілей, якими, за попередніми даними, були дві ракети та безпілотник.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

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Рютте запевнив Польщу в підтримці НАТО

Під час перебування у Варшаві генеральний секретар Альянсу наголосив на готовності союзників забезпечити захист території Польщі.

"Я можу гарантувати, що НАТО захищатиме кожен сантиметр польської території", — заявив Рютте.

За його словами, головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич зробить усе необхідне для виявлення потенційних загроз обороноздатності Альянсу. У разі потреби військове командування також скоригує заходи стримування та оборони.

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НАТО обговорить порушення повітряного простору Польщі

Інцидент стався 20 листопада, коли на території Польщі проходили військові навчання за участю представників "Коаліції охочих", яка об'єднує партнерів України.

Польські посадовці заявили, що не вважають цей збіг у часі випадковим.

У понеділок, 23 листопада, у Брюсселі заплановане засідання Північноатлантичної ради НАТО, присвячене порушенню польського повітряного простору.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що Варшава очікує додаткової підтримки союзників для зміцнення захисту східного кордону.

"Найближчим часом ми отримаємо потужну підтримку від наших союзників по НАТО для посилення захисту нашого східного кордону", — зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE розповідав, що Дональд Туск відкинув припущення про українське походження ракет і безпілотників, які впали на території Польщі. Прем'єр наголосив, що міжнародні партнери Варшави, зокрема генсек НАТО Рютте, підтвердили російське походження цих об'єктів. Водночас він припустив, що стримана реакція Сполучених Штатів пов'язана з небажанням Вашингтона провокувати подальшу ескалацію.

Також Новини.LIVE повідомляв, що Дональд Трамп прокоментував порушення польського повітряного простору російськими засобами ураження. Президент США назвав інцидент помилкою, фактично не погодившись з оцінкою польського керівництва щодо навмисної провокації.