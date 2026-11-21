Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс гарантирует защиту всей территории Польши после нарушения ее воздушного пространства российскими объектами. Накануне польские власти сообщили о проникновении трех воздушных целей, которыми, по предварительным данным, были две ракеты и беспилотник.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

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Рютте заверил Польшу в поддержке НАТО

Во время пребывания в Варшаве генеральный секретарь Альянса подчеркнул готовность союзников обеспечить защиту территории Польши.

"Я могу гарантировать, что НАТО будет защищать каждый сантиметр польской территории", — заявил Рютте.

По его словам, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич сделает все необходимое для выявления потенциальных угроз обороноспособности Альянса. При необходимости военное командование также скорректирует меры сдерживания и обороны.

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НАТО обсудит нарушение воздушного пространства Польши

Инцидент произошел 20 ноября, когда на территории Польши проходили военные учения с участием представителей "Коалиции желающих", объединяющей партнеров Украины.

Польские чиновники заявили, что не считают это совпадение по времени случайным.

В понедельник, 23 ноября, в Брюсселе запланировано заседание Североатлантического совета НАТО, посвященное нарушению польского воздушного пространства.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Варшава ожидает дополнительной поддержки союзников для укрепления защиты восточной границы.

"В ближайшее время мы получим мощную поддержку от наших союзников по НАТО для усиления защиты нашей восточной границы", — отметил министр.

Напомним, ранее Новини.LIVE рассказывал, что Дональд Туск отверг предположения об украинском происхождении ракет и беспилотников, упавших на территории Польши. Премьер подчеркнул, что международные партнеры Варшавы, в частности генсек НАТО Рютте, подтвердили российское происхождение этих объектов. В то же время он предположил, что сдержанная реакция Соединенных Штатов связана с нежеланием Вашингтона провоцировать дальнейшую эскалацию.

Также Новини.LIVE сообщал, что Дональд Трамп прокомментировал нарушение польского воздушного пространства российскими средствами поражения. Президент США назвал инцидент ошибкой, фактически не согласившись с оценкой польского руководства относительно преднамеренной провокации.