Польська поліція та рятувальники на місці інциденту. Фото: polsatnews.pl, wydarzenia.interia.pl. Колаж: Новини.LIVE

У Польщі не підтверджують повідомлення про політичні вимоги 22-річного українця, який вчинив самопідпал у Варшаві. Раніше поширювалася інформація, що чоловік мав із собою табличку із закликом до рівного ставлення до поляків та українців. Однак напис майже повністю згорів, а вцілілих слів недостатньо, щоб встановити наміри його автора.

Про це Новини.LIVE з посиланням на польське видання Rzeczpospolita.

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Чи мав українець політичні вимоги під час самопідпалу

Раніше в медіа з'явилася інформація, що 22-річний українець мав при собі табличку з вимогами щодо рівного ставлення до поляків та українців. Водночас джерела Rzeczpospolita стверджують, що наразі ці повідомлення не мають підтвердження.

У виданні пояснили, що табличка значною мірою згоріла, а за словами, які залишилися, неможливо визначити наміри чоловіка.

"За даними наших джерел, на сьогодні ці твердження є безпідставними. Табличка значною мірою згоріла, а з тих слів, що залишилися, — за словами наших співрозмовників — неможливо зробити висновки щодо намірів автора", — стверджує видання.

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За інформацією Rzeczpospolita, зараз перевіряють записи з камер відеоспостереження поблизу місця події. Можливо, завдяки цим матеріалам вдасться відтворити зміст напису.

Що відомо про українця, який вчинив самопідпал у Варшаві

Інцидент стався в середу, 25 листопада. 22-річний громадянин України облив себе легкозаймистою рідиною та підпалив перед будівлею Міністерства культури у Варшаві, навпроти Президентського палацу.

Як з'ясувало польське видання, дорогою до лікарні чоловік ще був при свідомості. Тоді він розповів, що проживає в Польщі вже чотири роки, а його родина залишилася в Україні.

У 22-річного українця знайшли спалений студентський квиток Вроцлавського політехнічного університету. Це був перший заклад, у якому він навчався. За інформацією видання, чоловіка звідти відрахували, ймовірно, через неодноразові пропуски занять.

Останнім часом він проживав у гуртожитку Ченстоховського політехнічного університету, де офіційно навчався. Однак і там у нього, за даними Rzeczpospolita, виникли проблеми: йому могли погрожувати відрахуванням або вже відрахували.

Студенти гуртожитку в Ченстохові, яких опитала поліція, розповіли, що чоловік був замкнутим і не підтримував близьких контактів з іншими. Також, за їхніми словами, він захоплювався комп'ютерними іграми та нібито грав у них ночами, через що йому було складно відвідувати лекції та заняття вдень.

У поліції заявили про неправдиві повідомлення щодо інциденту

Речник районного управління поліції "Варшава I" старший інспектор Якуб Пациняк у п'ятницю звернув увагу на поширення неперевіреної інформації про подію. Він повідомив, що "у публічному просторі з'явилося багато неправдивих тверджень і припущень" щодо самоспалення українця перед Президентським палацом.

Новини.LIVE інформували, що Посольство України підтвердило, що чоловік, який вчинив самопідпал у Варшаві 25 листопада, є громадянином України. Наразі він перебуває в реанімації у критичному стані через тяжкі опіки. Польські правоохоронці з'ясовують обставини події, можливі мотиви вчинку та ймовірну причетність сторонніх осіб.

Також ми повідомляли, що 21 листопада 2026 року у польському місті Бидгощі група молодих людей напала на двох українських підлітків після конфлікту через спілкування українською мовою. Унаслідок побиття 15-річна дівчина зламала ніс і потрапила до лікарні. Поліція розслідує інцидент як правопорушення на національному ґрунті, нападникам загрожує до трьох років ув'язнення.