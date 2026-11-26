Місце самопідпалу у Варшаві. Фото: fakt.pl

У центрі Варшави стався інцидент за участю 22-річного громадянина України, який дістав тяжкі опіки та потрапив до лікарні. Чоловік вдався до такого кроку під час акції протесту, намагаючись привернути увагу до становища українців у Польщі.

Про це повідомляє Fakt, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Чого вимагав українець перед самоспаленням

За інформацією журналістів, чоловік на ім’я Едвард є студентом Варшавського політехнічного університету. 25 листопада він прийшов до будівлі Міністерства культури та національної спадщини, розташованої навпроти Президентського палацу, з рюкзаком, у якому були легкозаймиста рідина та документи.

Невдовзі після 17:00 українець облив себе рідиною та підпалив. За даними Fakt, він вимагав, щоб у Польщі до громадян України ставилися так само, як і до поляків.

За попередньою інформацією, чоловік також мав із собою транспарант або аркуш паперу з поясненням причин свого протесту. Однак його точний зміст поки невідомий.

Читайте також:

У якому стані перебуває постраждалий

Після інциденту на допомогу чоловікові кинулися перехожі та співробітники Служби державної охорони. Один зі свідків скористався вогнегасником із сусідньої будівлі, щоб загасити полум’я. Допомогу також надавали медики, які перебували поблизу.

Українець отримав серйозні опіки обличчя, шиї, верхніх кінцівок і тулуба. Його доставили до Військово-медичного інституту у Варшаві.

Вранці 26 листопада речник медичного закладу Маріуш Гірей підтвердив журналістам Fakt, що чоловік живий.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про інцидент у Варшаві, де громадянин України підпалив себе навпроти Президентського палацу. Чоловік дістав тяжкі опіки та потрапив до реанімації Військово-медичного інституту.

Також у польському Бидгощі група молодих людей напала на двох українських підлітків після конфлікту через спілкування рідною мовою. 15-річну дівчину побили, зокрема вона отримала перелом носа й опинилася в лікарні.