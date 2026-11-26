Место самосожжения в Варшаве. Фото: fakt.pl

В центре Варшавы произошел инцидент с участием 22-летнего гражданина Украины, который получил тяжёлые ожоги и был госпитализирован. Мужчина пошёл на такой шаг во время акции протеста, пытаясь привлечь внимание к положению украинцев в Польше.

Об этом сообщает Fakt, информирует Новини.LIVE.

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Чего требовал украинец перед самосожжением

По информации журналистов, мужчина по имени Эдвард является студентом Варшавского политехнического университета. 25 ноября он пришел к зданию Министерства культуры и национального наследия, расположенному напротив Президентского дворца, с рюкзаком, в котором находились легковоспламеняющаяся жидкость и документы.

Вскоре после 17:00 украинец облил себя жидкостью и поджёг. По данным Fakt, он требовал, чтобы в Польше к гражданам Украины относились так же, как и к полякам.

По предварительной информации, у мужчины также был с собой плакат или лист бумаги с объяснением причин своего протеста. Однако его точное содержание пока неизвестно.

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В каком состоянии находится пострадавший

После инцидента на помощь мужчине бросились прохожие и сотрудники Службы государственной охраны. Один из свидетелей воспользовался огнетушителем из соседнего здания, чтобы потушить пламя. Помощь также оказывали находившиеся поблизости медики.

Украинец получил серьёзные ожоги лица, шеи, верхних конечностей и туловища. Его доставили в Военно-медицинский институт в Варшаве.

Утром 26 ноября пресс-секретарь медицинского учреждения Мариуш Гирей подтвердил журналистам Fakt, что мужчина жив.

Ранее Новини.LIVE сообщали об инциденте в Варшаве, где гражданин Украины поджёг себя напротив Президентского дворца. Мужчина получил тяжёлые ожоги и попал в реанимацию Военно-медицинского института.

Также в польском Быдгоще группа молодых людей напала на двух украинских подростков после конфликта из-за общения на родном языке. 15-летнюю девушку избили, в частности, она получила перелом носа и оказалась в больнице.