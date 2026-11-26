Полиция и спасатели на месте, где украинец совершил самосожжение. Фото: polsatnews.pl

Вечером в среду, 25 ноября, в столице Польши Варшаве напротив здания Президентского дворца мужчина совершил самосожжение возле здания Министерства культуры. Потерпевшим оказался украинец с картой поляка. Он выжил, но получил тяжкие травмы.

Об этом в эфире телеканала TVP заявил польский сенатор Гжегож Схетина, передает Новини.LIVE.

Реклама

Самосожжение возле Президентского дворца

По информации Министерства внутренних дел Польши, пострадавший — молодой человек. Он находится в очень тяжелом состоянии.

"Спасательные операции начались очень быстро благодаря близости бригады скорой медицинской помощи. Ситуация трагическая и очень серьезная", — отметил сенатор.

Также он добавил, что обстоятельства трагедии и мотивы, которыми руководствовался молодой человек, неизвестны. На месте работают правоохранители.

Читайте также:

Polsat News сообщило, что первыми на помощь прибыли свидетели и представители SOP. Впоследствии к ним присоединились медики скорой помощи, полицейские и пожарные. По словам спикера больницы, травмированного доставили в Военно-медицинский институт. Мужчина находится в отделении интенсивной терапии.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на TVN24 сообщал, что в польском Быдгоще двух украинских подростков избили за то, что те общались на родном языке. Инцидент произошел возле торгового центра. 15-летняя девушка получила травмы — ее госпитализировали.

Также мы писали, что в Польше проверяют, легально ли находятся на территории страны иностранцы. Только за первое полугодие текущего года задержали около 11 тысяч человек. В прошлом году этот показатель был почти на 70% меньше.