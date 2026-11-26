У Варшаві українець підпалив себе біля Президентського палацу
Увечері в середу, 25 листопада, у столиці Польщі Варшаві навпроти будівлі Президентського палацу чоловік скоїв самопідпал біля будівлі Міністерства культури. Потерпілим виявився українець із картою поляка. Він вижив, але зазнав тяжких травм.
Про це в ефірі телеканалу TVP заявив польський сенатор Гжегож Схетина, передає Новини.LIVE.
Самоспалення біля Президентського палацу
За інформацією Міністерства внутрішніх справ Польщі, постраждалий — молодий чоловік. Він перебуває в дуже важкому стані.
"Рятувальні операції розпочали дуже швидко завдяки близькості бригади швидкої медичної допомоги. Ситуація трагічна та дуже серйозна", — зазначив сенатор.
Також він додав, що обставини трагедії та мотиви, якими керувався молодик, невідомі. На місці працюють правоохоронці.
Polsat News повідомило, що першими на допомогу прибули свідки та представники SOP. Згодом до них долучилися медики швидкої допомоги, поліцейські та пожежники. За словами речника лікарні, травмованого доставили до Військово-медичного інституту. Чоловік перебуває у відділенні інтенсивної терапії.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на TVN24 повідомляв, що в польському Бидгощі двох українських підлітків побили за те, що ті спілкувалися рідною мовою. Інцидент стався біля торговельного центру. 15-річна дівчина зазнала травм — її госпіталізували.
Також ми писали, що в Польщі перевіряють, чи легально перебувають на території країни іноземці. Лише за перше півріччя поточного року затримали близько 11 тисяч людей. Минулого року цей показник був майже на 70% менше.