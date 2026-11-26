Поліція та рятувальники на місці, де українець скоїв самопідпал. Фото: polsatnews.pl

Увечері в середу, 25 листопада, у столиці Польщі Варшаві навпроти будівлі Президентського палацу чоловік скоїв самопідпал біля будівлі Міністерства культури. Потерпілим виявився українець із картою поляка. Він вижив, але зазнав тяжких травм.

Про це в ефірі телеканалу TVP заявив польський сенатор Гжегож Схетина, передає Новини.LIVE.

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Самоспалення біля Президентського палацу

За інформацією Міністерства внутрішніх справ Польщі, постраждалий — молодий чоловік. Він перебуває в дуже важкому стані.

"Рятувальні операції розпочали дуже швидко завдяки близькості бригади швидкої медичної допомоги. Ситуація трагічна та дуже серйозна", — зазначив сенатор.

Також він додав, що обставини трагедії та мотиви, якими керувався молодик, невідомі. На місці працюють правоохоронці.

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Polsat News повідомило, що першими на допомогу прибули свідки та представники SOP. Згодом до них долучилися медики швидкої допомоги, поліцейські та пожежники. За словами речника лікарні, травмованого доставили до Військово-медичного інституту. Чоловік перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на TVN24 повідомляв, що в польському Бидгощі двох українських підлітків побили за те, що ті спілкувалися рідною мовою. Інцидент стався біля торговельного центру. 15-річна дівчина зазнала травм — її госпіталізували.

Також ми писали, що в Польщі перевіряють, чи легально перебувають на території країни іноземці. Лише за перше півріччя поточного року затримали близько 11 тисяч людей. Минулого року цей показник був майже на 70% менше.