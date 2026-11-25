Польські правоохоронці. Ілюстративне фото: Reuters

У польському місті Бидгощі група людей напала на двох підлітків з України біля торговельного центру. Причиною нападу називають спілкування українською мовою. Унаслідок побиття 15-річна дівчина отримала травми та була госпіталізована, польські правоохоронці розслідують справу.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на TVN24.

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У Польщі напали на українських підлітків

Відомо, що інцидент стався ввечері 21 листопада на вулиці Війська Польського в Бидгощі. TVN24 повідомляє, що 15-річна українка перебувала там разом зі 17-річним приятелем. Невдовзі до них почала чіплятися група молодих людей, між якими виник конфлікт. Підлітки спробували уникнути сутички та пішли з ТЦ, але нападники рушили за ними, після цього вони здійснили напад на дівчину. Українка отримала перелом носа, її доправили до лікарні.

Як поліція розслідує напад

Правоохоронці підтвердили, що отримали повідомлення про образи на національному ґрунті щодо 15-річної громадянки України та хлопця, який перебував із нею.

"Поліція опитала свідків, отримала записи з камер спостереження та запевняє нас, що затримання винних — це лише питання часу. Справу розслідують за національно мотивовану образу. Це правопорушення карається позбавленням волі на строк до трьох років", — йдеться в джерелі.

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Новини.LIVE інформували, що видання Bloomberg повідомило, що Польща закликала НАТО збивати російські ракети на підльоті до країн Альянсу. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що готовність до обговорення цього питання посилилася, однак переходити від слів до конкретних дій поки не поспішають.