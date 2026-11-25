Польские правоохранители. Иллюстративное фото: Reuters

В польском городе Быдгоще группа людей напала на двух подростков из Украины возле торгового центра. Причиной нападения называют общение на украинском языке. В результате избиения 15-летняя девушка получила травмы и была госпитализирована, польские правоохранительные органы расследуют дело.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на TVN24.

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В Польше напали на украинских подростков

Известно, что инцидент произошел вечером 21 ноября на улице Войска Польского в Быдгоще. TVN24 сообщает, что 15-летняя украинка находилась там вместе с 17-летним другом. Вскоре к ним начала приставать группа молодых людей, между которыми возник конфликт. Подростки попытались избежать стычки и ушли из ТЦ, но нападавшие пошли за ними, после чего напали на девушку. Украинка получила перелом носа, её доставили в больницу.

Как полиция расследует нападение

Правоохранители подтвердили, что получили сообщение об оскорблениях на национальной почве в отношении 15-летней гражданки Украины и парня, который находился с ней.

"Полиция опросила свидетелей, получила записи с камер наблюдения и уверяет нас, что задержание виновных — это лишь вопрос времени. Дело расследуется как оскорбление на национальной почве. Это правонарушение наказывается лишением свободы на срок до трех лет", — говорится в источнике.

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