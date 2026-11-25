Польские пилоты. Иллюстративное фото: facebook.com/SilyPowietrzne

Польша обратилась к НАТО с просьбой рассмотреть возможность сбивания российских ракет над Украиной. Речь идет о случаях, когда ракеты летят в направлении стран Альянса. Предложение обсудили на встрече послов НАТО в Брюсселе, однако дискуссия пока носит предварительный характер.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

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Польша хочет, чтобы НАТО сбивало ракеты РФ над Украиной

Варшава предложила НАТО изучить возможность перехвата российских ракет еще над территорией Украины, если они направляются в сторону стран Альянса. Инициатива была озвучена во время встречи послов государств-членов НАТО в Брюсселе.

По словам осведомлённых источников, предложение заинтересовало часть стран, однако обсуждение находится на предварительном этапе.

После встречи в НАТО сообщили, что направят в Польшу самолет системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS. Он будет следить за восточными регионами страны.

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Также Альянс рассмотрит возможность развертывания там дополнительных сил и средств.

Что говорят в Варшаве

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал возможность перехвата российских ракет еще до того, как они войдут в воздушное пространство НАТО. По его словам, этот вопрос обсуждается уже давно, однако отдельная страна не может самостоятельно реализовать такую инициативу.

"Эта дискуссия продолжается. Она началась не сегодня, а длится уже давно. Но, на мой взгляд, ни одна страна в одиночку, безусловно, не способна этого сделать", — заявил министр.

Он также отметил, что готовность обсуждать этот вопрос возросла, однако решимости переходить к конкретным действиям пока нет.

Свою позицию высказал и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он подчеркнул, что ракеты и беспилотники, приближающиеся к воздушному пространству страны, уже представляют прямую угрозу:

"Ракета или беспилотник, приближающиеся к нашему воздушному пространству, уже представляют для нас прямую угрозу. Я считаю, что сбивание ракеты над территорией Украины по просьбе самой Украины подпадает под определение самообороны".

Почему предложение Польши вызывает споры

Инициатива предусматривает, что оборонительные действия НАТО выйдут за пределы территории Альянса и охватят Украину. Такой шаг может привести к прямому столкновению союзников с Россией.

Один из чиновников страны-члена НАТО на восточном фланге, который общался с журналистами анонимно, заявил, что в таком случае Альянс может стать стороной конфликта. По его словам, это граница, которую НАТО до сих пор тщательно избегало пересекать.

Во время встречи в Брюсселе не обсуждалось, какие именно силы и средства могли бы быть задействованы для перехвата ракет. Собеседники издания отметили, что Киеву, вероятно, пришлось бы предупредить Альянс и открыть для него свое воздушное пространство.

По информации Bloomberg, для принятия такого решения требуется единодушное согласие всех союзников, которого пока нет. Кроме того, необходима координация с высшим военным командованием НАТО.

В то же время в Европе учащаются случаи диверсий. На этом фоне всё активнее поднимается вопрос, где Альянс должен провести "красную линию" в ответ на угрозы со стороны России. Некоторые чиновники призывают НАТО действовать более решительно.

Новини.LIVE сообщали, что Россия усиливает противостояние с европейскими странами, в частности обостряет ситуацию в Польше, Балтийском регионе и Черном море. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что цели Москвы выходят далеко за пределы войны против Украины. Он подчеркнул, что Европа должна установить четкие границы для Кремля.

Также мы писали, что в ночь на 24 ноября российский беспилотник во время атаки на запад Украины нарушил воздушное пространство Польши. Польские военные получили разрешение на его сбивание, однако дрон изменил курс и полетел на восток. От применения оружия решили воздержаться из-за риска нанесения ущерба гражданскому населению.