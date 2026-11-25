Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Россия продолжает расширять масштабы противостояния с европейскими странами, в частности, обостряет ситуацию в Балтийском регионе, Польше и Черном море. На этом фоне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что у Москвы есть более широкие цели, чем война против Украины, поэтому Европа должна определить четкие границы для Кремля.

Об этом сообщает The Guardian, информирует Новини.LIVE.

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Какие цели России назвал Мерц

Во время выступления канцлер подчеркнул, что Россия не ограничивает свои устремления территорией Украины и продолжает усиливать напряженность в различных регионах.

"Россия четко знает, чего хочет, и хочет большего, чем просто Украина. Тот, кто не осознает этого, либо не понимает мир таким, каков он есть, либо преследует совершенно иную цель — такую, которая противоречит свободе, открытости и либеральным ценностям нашей страны", — заявил Мерц.

По его словам, Москва обостряет ситуацию в Балтийском регионе, Польше, Черном море и даже в космическом пространстве. Канцлер также обратил внимание на действия России непосредственно на территории европейских стран.

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"Она эскалирует в огромных масштабах — в том числе здесь, в пределах наших собственных границ, даже ценой человеческих жизней. Вот такая ситуация, дамы и господа. И именно поэтому мы, как европейцы, должны — и будем — установить четкие границы для России", — подчеркнул глава немецкого правительства.

Мерц призвал Германию решить внутренние проблемы

Отдельную часть выступления канцлер посвятил внутренним вызовам Германии. Он признал, что страна слишком долго не уделяла должного внимания фундаментальным проблемам в области обороны, инфраструктуры, демографической политики и экономики.

Мерц подчеркнул необходимость срочно работать над этими направлениями.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил риски создания единой армии Европы. По его словам, параллельное существование национальных и совместных военных структур может затруднить принятие решений в случае нападения России и привести к потере драгоценного времени.

Также Фридрих Мерц анонсировал новые мирные переговоры с участием Украины, России, США и Евросоюза. Канцлер Германии заявил о подготовке к следующему раунду переговоров, направленных на поиск путей завершения войны. Internal Error