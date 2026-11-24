Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предостерег от создания единых европейских вооруженных сил без отказа от национальных армий. По его словам, одновременное существование нескольких военных структур может затруднить координацию действий в случае нападения со стороны России.

Об этом он заявил во время выступления на 72-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине, передает РБК-Украина, сообщает Новини.LIVE.

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Рютте объяснил риски создания единой армии Европы

Генеральный секретарь НАТО объяснил, что дублирование военных структур может стоить союзникам драгоценного времени.

"Потому что тогда, если Путин нападет, нам сначала понадобится две-три недели, чтобы договориться, кто что будет делать, и к тому времени он, вероятно, уже окажется в Роттердаме, прежде чем мы примем решение", — сказал Рютте.

При каких условиях Рютте поддерживает создание европейской армии

Глава Альянса подчеркнул, что принципиально не возражает против создания общих вооруженных сил Европы.

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"Моя позиция всегда заключалась в том, что если существуют европейские вооруженные силы, то не может быть и национальных вооруженных сил. У США есть единые вооруженные силы. Не существует отдельной армии или флота для штата Нью-Йорк или для штата Калифорния. Это единые интегрированные вооруженные силы. Если Европа сможет это реализовать — прекрасно", — заявил генсек НАТО.

В то же время Рютте сомневается, что европейские страны смогут реализовать такую идею в ближайшее время.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Марк Рютте призвал союзников увеличивать расходы на оборону, укреплять военный потенциал и в дальнейшем помогать Украине. Он не исключил, что российская угроза в будущем может потребовать применения статьи 5 договора НАТО.

Также мы сообщали о том, что Финляндия рассматривает возможность установки противотанковых заграждений на границе с Россией по примеру Украины. Однако создание таких укреплений затрудняется климатическими условиями страны.