Финские военные на учениях. Иллюстративное фото: Getty Images

Финляндия рассматривает возможность сооружения противотанковых заграждений по украинскому образцу, чтобы укрепить оборону границы с Россией. В то же время суровый северный климат затрудняет реализацию таких планов.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Новини.LIVE.

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Финляндия перенимает украинский опыт обороны

Хельсинки укрепляет восточный фланг НАТО, учитывая постепенное восстановление военного потенциала России. По словам Валимяки, РФ продолжает наращивать свои военные возможности, несмотря на то что полномасштабная война против Украины продолжается пятый год.

Общая протяженность границы Финляндии с Россией составляет 1340 километров. Это около половины всего сухопутного участка границы НАТО с РФ.

Финская сторона изучает опыт Украины по созданию оборонительных рубежей и оценивает, насколько подобные сооружения будут эффективны в условиях северного климата. Украинские оборонительные линии и противотанковые заграждения помогают сдерживать российские войска. Как отметил Валимяки, ни одной из сторон пока не удалось найти действенного способа преодолеть такие укрепления и вернуться к масштабным наступательным маневрам.

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Почему финскому климату сложно противостоять

Одним из главных препятствий для воспроизведения украинской системы укреплений являются природные условия Финляндии. Из-за особенностей местного климата противотанковые рвы и другие заграждения могут не выполнять запланированную функцию.

"Если мы выкопаем противотанковые рвы или заграждения такой же глубины, как в Украине, окружающая среда может превратить их в искусственные водоемы", — пояснил командующий финской армией.

В то же время Финляндия следит за восстановлением российских военных арсеналов. В частности , на базы хранения поступают танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3 и самоходные гаубицы 2С19.

Хельсинки не может остановить перевооружение России, поэтому сосредотачивается на укреплении собственной обороноспособности и сдерживании потенциальной агрессии. Главная задача — убедить российскую сторону, что нападение не увенчается успехом.

"Все, что мы сейчас делаем, направлено на создание такого барьера, который не позволит России продвинуться дальше — независимо от того, идет ли речь о нападении на альянс или непосредственно на Финляндию", — подчеркнул Валимяки.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Эстония планирует построить около 150 бункеров вблизи границы с Россией. Часть сооружений разместят на государственных землях, остальные — на муниципальных и частных участках. Об этом заявил министр обороны страны Мартин Херем.

Также Новини.LIVE писали, что министр обороны Великобритании Уэс Стритинг призвал подготовить страну к возможному вооруженному конфликту к 2030 году. По его оценке, Россия и другие потенциальные противники могут обрести способность нанести удар по Великобритании, поэтому Лондон должен быть готов действовать совместно с союзниками.