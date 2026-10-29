Балтийская линия обороны в Эстонии рядом с границей с Россией. Фото: Reuters

Министр обороны Эстонии Мартин Херем рассказал о планах укрепления восточной границы страны во время информационного часа в парламенте Рийгикогу. Работы запланированы в уезде Ида-Вирумаа и являются частью Балтийского оборонного пояса. Определенное количество оборонительных сооружений планируется разместить на землях громад и частных владельцев.

Об этом сообщает ERR, передает Новини.LIVE.

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Сколько бункеров планируется построить

"В ходе строительства Балтийского оборонного пояса, например, в Ида-Вирумаа планируется разместить около 150 бункеров. 100 из них будут на государственной земле, а около 50 — на муниципальной или частной земле", — отметил Херем.

Для строительства на частных участках властям придется договариваться с собственниками. Среди возможных решений — компенсация за неудобства, аренда земли или её приобретение.

"Но, по моей информации, пока нет никаких масштабных планов по приобретению государством более широкой полосы земли", — добавил Херем.

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В ходе информационного часа министр также сообщил об утверждении молодежной политики Министерства обороны. В течение следующих четырех лет планируется увеличить финансирование организаций Noored Kotkad и Kodutütred, а также обучение управлению дронами.

Кроме того, вопросам государственной обороны будет уделяться больше внимания при преподавании других предметов в программе основной школы. По словам Херема, эти меры охватят всю страну.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил о необходимости усилить оборону страны. По его оценке, к 2030 году Россия и другие потенциальные противники могут получить возможность нанести удар по Великобритании, поэтому Лондон должен быть готов воевать и побеждать вместе с союзниками.

Также Новини.LIVE писали, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял о попытках России ежедневно дестабилизировать страну. Он также подчеркивал угрозы со стороны экстремистских партий внутри Германии и внешних сил. Российскую угрозу Мерц назвал масштабной.