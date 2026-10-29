Балтійська оборонна лінія в Естонії поруч із кордоном з Росією. Фото: Reuters

Міністр оборони Естонії Мартін Херем розповів про плани укріплення східного кордону країни під час інформаційної години в парламенті Рійгікогу. Роботи заплановані в повіті Іда-Вірумаа та є частиною Балтійського оборонного поясу. Певну кількість оборонних споруд планують розмістити на землях громад і приватних власників.

Про це повідомляє ERR, передає Новини.LIVE.

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Скільки бункерів планують побудувати

"Під час будівництва Балтійського оборонного поясу, наприклад, в Іда-Вірумаа планують розмістити близько 150 бункерів. 100 із них будуть на державній землі, а близько 50 — на муніципальній або приватній землі", — зазначив Херем.

Для будівництва на приватних ділянках владі доведеться домовлятися з власниками. Серед можливих рішень — компенсація за незручності, оренда землі або її придбання.

"Але, за моєю інформацією, наразі немає жодних масштабних планів щодо придбання державою ширшої смуги землі", — додав Херем.

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Під час інформаційної години міністр також повідомив про затвердження молодіжної політики Міністерства оборони. Протягом наступних чотирьох років планують збільшити фінансування організацій Noored Kotkad і Kodutütred, а також навчання керуванню дронами.

Крім того, питання державної оборони приділятимуть більше уваги під час викладання інших предметів у програмі основної школи. За словами Херема, ці заходи охоплюватимуть усю країну.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив про необхідність посилити оборону країни. За його оцінкою, до 2030 року Росія та інші потенційні противники можуть отримати можливість завдати удару по Британії, тому Лондон має бути готовим воювати й перемагати разом із союзниками.

Також Новини.LIVE писали, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв про спроби Росії щодня дестабілізувати країну. Він також наголошував на загрозах з боку екстремістських партій усередині Німеччини та зовнішніх сил. Російську загрозу Мерц назвав масштабною.