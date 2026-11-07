Фінські військові на навчаннях. Фото ілюстративне: Getty Images

Фінляндія розглядає можливість облаштування протитанкових загороджень за українським зразком, щоб посилити оборону кордону з Росією. Водночас суворий північний клімат ускладнює реалізацію таких планів.

Про це пише Bloomberg, інформує Новини.LIVE.

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Фінляндія переймає український досвід оборони

Гельсінкі зміцнює східний фланг НАТО, зважаючи на поступове відновлення військового потенціалу Росії. За словами Валімякі, РФ продовжує нарощувати свої військові спроможності, попри те що повномасштабна війна проти України триває п'ятий рік.

Спільний кордон Фінляндії з Росією становить 1340 кілометрів. Це близько половини всієї сухопутної ділянки кордону НАТО з РФ.

Фінська сторона вивчає досвід України зі створення оборонних рубежів і оцінює, наскільки подібні споруди будуть ефективними в умовах північного клімату. Українські оборонні лінії та протитанкові перешкоди допомагають стримувати російські війська. Як зазначив Валімякі, жодній зі сторін поки не вдалося знайти дієвого способу подолати такі укріплення та повернутися до масштабних наступальних маневрів.

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Однією з головних перешкод для відтворення української системи укріплень є природні умови Фінляндії. Через особливості місцевого клімату протитанкові рови та інші загородження можуть не виконувати заплановану функцію.

"Якщо ми викопаємо протитанкові рови або перешкоди такої ж глибини, як в Україні, довкілля може перетворити їх на штучні ставки", — пояснив командувач фінської армії.

Водночас Фінляндія стежить за відновленням російських військових арсеналів. Зокрема, на бази зберігання надходять танки Т-90, бойові машини піхоти БМП-3 та самохідні гаубиці 2С19.

Гельсінкі не може зупинити переозброєння Росії, тому зосереджується на зміцненні власної обороноздатності та стримуванні потенційної агресії. Головне завдання — переконати російське сторону, що напад не матиме успіху.

"Усе, що ми зараз робимо, спрямоване на створення такого бар'єра, який не дозволить Росії просунутися далі - незалежно від того, чи йдеться про напад на альянс, чи безпосередньо на Фінляндію", — наголосив Валімякі.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Естонія планує збудувати близько 150 бункерів поблизу кордону з Росією. Частину споруд розмістять на державних землях, решту — на муніципальних і приватних ділянках. Про це заявив міністр оборони країни Мартін Херем.

Також Новини.LIVE писали, що міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг закликав підготувати країну до можливого збройного конфлікту до 2030 року. За його оцінкою, Росія та інші потенційні противники можуть отримати спроможність завдати удару по Британії, тому Лондон має бути готовим діяти разом із союзниками.