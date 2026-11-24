Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте застеріг від створення єдиних європейських збройних сил без відмови від національних армій. За його словами, існування кількох військових структур одночасно може ускладнити координацію дій у разі нападу Росії.

Про це він заявив під час виступу на 72-й щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні, передає РБК-Україна, інформують Новини.LIVE.

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Рютте пояснив ризики створення єдиної армії Європи

Генсек НАТО пояснив, що дублювання військових структур може коштувати союзникам дорогоцінного часу.

"Бо тоді, якщо Путін нападе, нам спочатку знадобиться два-три тижні, щоб домовитися, хто що робитиме, і до того часу він, ймовірно, вже опиниться в Роттердамі, перш ніж ми приймемо рішення", — сказав Рютте.

За яких умов Рютте підтримує створення європейської армії

Очільник Альянсу наголосив, що принципово не заперечує проти створення спільних збройних сил Європи.

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"Моя позиція завжди полягала в тому, що якщо існують європейські збройні сили, то не може бути й національних збройних сил. США мають єдині збройні сили. Не існує окремої армії чи флоту для штату Нью-Йорк, чи для штату Каліфорнія. Це єдині інтегровані збройні сили. Якщо Європа зможе це реалізувати — чудово", — заявив генсек НАТО.

Водночас Рютте сумнівається, що європейські країни зможуть реалізувати таку ідею найближчим часом.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Марк Рютте закликав союзників збільшувати витрати на оборону, зміцнювати військовий потенціал і надалі допомагати Україні. Він не виключив, що російська загроза в майбутньому може вимагати застосування статті 5 договору НАТО.

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