Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Росія продовжує розширювати масштаби протистояння з європейськими країнами, зокрема загострює ситуацію в Балтійському регіоні, Польщі та Чорному морі. На цьому тлі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Москва має ширші цілі, ніж війна проти України, тому Європа повинна визначити чіткі межі для Кремля.

Про це повідомляє The Guardian, інформує Новини.LIVE.

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Які цілі Росії назвав Мерц

Під час промови канцлер наголосив, що Росія не обмежує свої прагнення територією України та продовжує посилювати напруженість у різних регіонах.

"Росія чітко знає, чого хоче, і хоче більшого, ніж просто Україну. Той, хто не усвідомлює цього, або не розуміє світ таким, яким він є, або переслідує зовсім іншу мету – таку, що суперечить свободі, відкритості та ліберальним цінностям нашої країни", — заявив Мерц.

За його словами, Москва загострює ситуацію в Балтійському регіоні, Польщі, Чорному морі та навіть у космічному просторі. Канцлер також звернув увагу на дії Росії безпосередньо в межах європейських країн.

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"Вона ескалує у величезних масштабах – у тому числі тут, у межах наших власних кордонів, навіть ціною людських життів. Ось така ситуація, пані та панове. І саме тому ми, як європейці, мусимо – і будемо – встановити чіткі межі для Росії", — наголосив глава німецького уряду.

Мерц закликав Німеччину розв'язати внутрішні проблеми

Окрему частину виступу канцлер присвятив внутрішнім викликам Німеччини. Він визнав, що країна занадто довго не приділяла належної уваги фундаментальним проблемам в обороні, інфраструктурі, демографічній політиці та економіці.

Мерц наголосив на необхідності терміново працювати над цими напрямами.

Раніше Новини.LIVE писали, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте пояснив ризики створення єдиної армії Європи. За його словами, паралельне існування національних і спільних військових структур може ускладнити ухвалення рішень у разі нападу Росії та призвести до втрати дорогоцінного часу.

Також Фрідріх Мерц анонсував нові мирні переговори за участі України, Росії, США та Євросоюзу. Канцлер Німеччини заявив про підготовку до наступного раунду перемовин, спрямованих на пошук шляхів завершення війни. Internal Error