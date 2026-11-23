Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Україна, Росія, Європа та Сполучені Штати можуть найближчим часом провести новий раунд переговорів щодо завершення війни. Переговори планують організувати на рівні радників. Одним із можливих місць проведення зустрічі є Абу-Дабі.

Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає Новини.LIVE.

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Мерц повідомив про підготовку нового раунду переговорів

За словами політика, Європа готова долучатися до переговорного процесу з Росією.

"Звісно, Європа готова вести переговори з Росією. Незабаром знову мають відбутися мирні переговори на консультативному рівні — у форматі за участі України, Росії, Європи та Сполучених Штатів Америки. Це може, наприклад, знову відбутися в Абу-Дабі", — заявив канцлер Німеччини.

Попередній раунд тристоронніх переговорів за участі України, США та Росії відбувся 10–11 листопада в Абу-Дабі. За його підсумками сторони попередньо домовилися про масштабний обмін військовополоненими.

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Також учасники обговорювали безпекові гарантії для України. Водночас досягти прориву в питанні територій не вдалося — воно залишилося одним із найскладніших у переговорах.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне повернути всіх своїх громадян із російського полону, однак мирні переговори мають охоплювати й інші питання, зокрема завершення війни. Президент також наголосив на необхідності повноцінної участі Європи в переговорах.

Раніше Фрідріх Мерц визнав помилковим рішення союзників не підтримати приєднання України до НАТО на саміті в Бухаресті у 2008 році. Він припустив, що членство країни в Альянсі могло б не допустити початку повномасштабної війни.