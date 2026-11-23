Мерц анонсував нові мирні переговори за участі України, РФ, США та ЄС
Україна, Росія, Європа та Сполучені Штати можуть найближчим часом провести новий раунд переговорів щодо завершення війни. Переговори планують організувати на рівні радників. Одним із можливих місць проведення зустрічі є Абу-Дабі.
Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає Новини.LIVE.
Мерц повідомив про підготовку нового раунду переговорів
За словами політика, Європа готова долучатися до переговорного процесу з Росією.
"Звісно, Європа готова вести переговори з Росією. Незабаром знову мають відбутися мирні переговори на консультативному рівні — у форматі за участі України, Росії, Європи та Сполучених Штатів Америки. Це може, наприклад, знову відбутися в Абу-Дабі", — заявив канцлер Німеччини.
Попередній раунд тристоронніх переговорів за участі України, США та Росії відбувся 10–11 листопада в Абу-Дабі. За його підсумками сторони попередньо домовилися про масштабний обмін військовополоненими.
Також учасники обговорювали безпекові гарантії для України. Водночас досягти прориву в питанні територій не вдалося — воно залишилося одним із найскладніших у переговорах.
Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне повернути всіх своїх громадян із російського полону, однак мирні переговори мають охоплювати й інші питання, зокрема завершення війни. Президент також наголосив на необхідності повноцінної участі Європи в переговорах.
Раніше Фрідріх Мерц визнав помилковим рішення союзників не підтримати приєднання України до НАТО на саміті в Бухаресті у 2008 році. Він припустив, що членство країни в Альянсі могло б не допустити початку повномасштабної війни.