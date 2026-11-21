Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 21 листопада, розповів про подальші кроки після переговорів в Абу-Дабі. За його словами, Україна хоче не лише повернути військовополонених додому, а й досягти конкретного прогресу в завершенні війни. Для цього наступну зустріч потрібно ретельно підготувати та залучити до неї європейських партнерів.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Зеленський про обмін українських полонених

Глава держави назвав повернення військових одним із головних результатів зустрічі в Об'єднаних Арабських Еміратах.

"Важливо, що була зустріч в Абу-Дабі. Важливо, що були прийняті рішення щодо обміну більше тисячі українських воїнів. І дай Бог, щоб вони швидше повернулися додому до своїх родин", — сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна прагне звільнити всіх своїх громадян із російського полону. Водночас переговори не повинні обмежуватися лише гуманітарними питаннями.

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"Є інші також питання важливі. Закінчення війни і наближення до цього", — зазначив він.

Європа братиме участь у переговорах щодо завершення війни

Ще одним важливим рішенням Зеленський назвав розширення переговорного формату.

"Друге важливе рішення було, що Європа повинна бути повноправним членом будь-яких дискусій щодо закінчення війни. Не десь по сусідству, в інших кімнатах, а рівноправна Європа. І наші партнери вирішили, що це п'ять людей, п'ять країн і плюс інституції, які будуть представляти Європу", — пояснив президент.

Коли відбудеться наступна зустріч України, США та Росії

За словами Зеленського, перед новим раундом учасники мають узгодити чіткий порядок денний. Також потрібно визначити, яких результатів вони хочуть досягти.

"І ця зустріч повинна бути, на мій погляд, більш продуктивно підготовленою. Тому що багато учасників. Повинна бути чітка адженда. І максимум і мінімум, на що ми розраховуємо як результат цієї зустрічі", — заявив глава держави.

Він додав, що переговори за участю такої кількості сторін повинні давати відчутний результат.

Точної дати нового раунду поки немає. Вона залежить від американської сторони, яка має погодити порядок денний з усіма учасниками.

"Безумовно, Америка буде намагатись, щоб зустріч якнайшвидше пройшла, і я впевнений, Росія буде робити всі кроки, щоб трішечки відтерміновувати таку зустріч", — підсумував президент.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що після переговорів делегацій України, США та Росії в Абу-Дабі сторони продовжили роботу над домовленостями. Зеленський назвав гарантії безпеки важливим напрямом переговорів. Він наголосив, що завершення війни має стати першим кроком, а Україна повинна отримати надійні безпекові гарантії.

Також Новини.LIVE писали про те, що 19 листопада Зеленський заявив про згоду Росії на повернення понад тисячі українських військових. Президент сподівався отримати конкретну інформацію протягом одного-двох тижнів. Крім того, він закликав Володимира Путіна особисто обговорити територіальні питання.