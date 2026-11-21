Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 21 ноября, рассказал о дальнейших шагах после переговоров в Абу-Даби. По его словам, Украина хочет не только вернуть военнопленных домой, но и добиться конкретного прогресса в завершении войны. Для этого следующую встречу следует тщательно подготовить и привлечь к ней европейских партнеров.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

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Зеленский об обмене украинских пленных

Глава государства назвал возвращение военных одним из главных результатов встречи в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Важно, что состоялась встреча в Абу-Даби. Важно, что были приняты решения об обмене более тысячи украинских воинов. И дай Бог, чтобы они поскорее вернулись домой к своим семьям", — сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина стремится освободить всех своих граждан из российского плена. В то же время переговоры не должны ограничиваться только гуманитарными вопросами.

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"Есть и другие важные вопросы. Окончание войны и продвижение к этому", — отметил он.

Европа будет участвовать в переговорах о завершении войны

Еще одним важным решением Зеленский назвал расширение переговорного формата.

"Второе важное решение заключалось в том, что Европа должна быть полноправным участником любых дискуссий о прекращении войны. Не где-то по соседству, в других комнатах, а равноправная Европа. И наши партнеры решили, что это пять человек, пять стран и плюс институты, которые будут представлять Европу", — пояснил президент.

Когда состоится следующая встреча Украины, США и России

По словам Зеленского, перед новым раундом участники должны согласовать четкую повестку дня. Также нужно определить, каких результатов они хотят достичь.

"И эта встреча должна быть, на мой взгляд, более продуктивно подготовлена. Потому что много участников. Должна быть четкая повестка дня. И максимум и минимум, на что мы рассчитываем в качестве результата этой встречи", — заявил глава государства.

Он добавил, что переговоры с участием такого количества сторон должны давать ощутимый результат.

Точной даты нового раунда пока нет. Она зависит от американской стороны, которая должна согласовать повестку дня со всеми участниками.

"Безусловно, Америка будет стараться, чтобы встреча состоялась как можно скорее, и я уверен, что Россия будет предпринимать все шаги, чтобы немного отсрочить такую встречу", — подытожил президент.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что после переговоров делегаций Украины, США и России в Абу-Даби стороны продолжили работу над договоренностями. Зеленский назвал гарантии безопасности важным направлением переговоров. Он подчеркнул, что завершение войны должно стать первым шагом, а Украина должна получить надежные гарантии безопасности.

Также Новини.LIVE писали о том, что 19 ноября Зеленский заявил о согласии России на возвращение более тысячи украинских военных. Президент надеялся получить конкретную информацию в течение одной-двух недель. Кроме того, он призвал Владимира Путина лично обсудить территориальные вопросы.