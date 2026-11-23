Мерц назвав помилкою відмову прийняти Україну до НАТО у 2008 році
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що відмова підтримати вступ України до НАТО під час Бухарестського саміту у 2008 році була помилкою. На його думку, якби Україна тоді стала членом Альянсу, повномасштабної війни, ймовірно, вдалося б уникнути.
Про це глава німецького уряду сказав на полях сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні, передає Новини.LIVE.
Що Мерц сказав про вступ України до НАТО
"Думаю, сьогодні всі ми бачимо, принаймні озираючись назад, якою помилкою було не підтримати американську пропозицію 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті — прийняти Україну до НАТО. Якби вона стала членом НАТО, Цієї війни, імовірно, вдалося б запобігти", — заявив Мерц.
У 2008 році Сполучені Штати виступали за поглиблення співпраці України з НАТО. Тодішній президент США Джордж Буш-молодший напередодні саміту в Бухаресті відвідав Київ і підтримував надання Україні та Грузії Плану дій щодо членства в Альянсі.
Однак через розбіжності серед країн-членів НАТО та позицію частини європейських держав Україна не отримала плану. Натомість учасники саміту погодилися, що Україна та Грузія в майбутньому стануть членами Альянсу.
Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський закликав партнерів відверто обговорити можливість вступу України до Альянсу. Президент наголосив, що повноцінне членство було б надійнішим і дешевшим способом гарантувати безпеку, ніж окремі зобов’язання.
Раніше Фрідріх Мерц заявив, що Берлін збільшить військову, гуманітарну та економічну допомогу Україні в зимовий період. Він наголосив, що Росія продовжує цілеспрямовано атакувати енергетичні об’єкти, намагаючись позбавити українців світла й тепла.