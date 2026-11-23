Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Володимир Зеленський вважає, що повноцінне членство України в НАТО було б надійнішим і дешевшим варіантом безпеки, ніж гарантії за зразком п'ятої статті Альянсу. Він закликав партнерів прямо обговорити перспективу вступу України та пояснити, як саме працюватимуть альтернативні механізми захисту.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на сесії Парламентської асамблеї НАТО, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський пояснив переваги вступу України до НАТО

За словами президента, якщо партнери вже обговорюють сильні безпекові гарантії для України за зразком статті 5, варто також прямо говорити про членство в Альянсі.

"Якщо вже звучить цілком нормально, що однією з ключових умов мирного життя після цієї війни є сильні безпекові гарантії для України, які нині називаються гарантіями відповідно до статті 5, то чому не сказати вголос те, про що багато людей думають? Було б це ефективніше — просто прийняти Україну до НАТО?" — сказав Зеленський.

Він також наголосив, що українська армія має досвід, який може посилити Альянс. За словами президента, операції на землі, у морі та повітрі продемонстрували ефективність українських військових.

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"Усі країни НАТО вже цікавляться досвідом українських солдатів. Наші операції на землі, у морі та в повітрі показали, що наші війська дуже ефективні. Ми можемо поділитися цим досвідом і зробити його частиною вашого досвіду", — зазначив глава держави.

Водночас Зеленський зауважив, що для реалізації гарантій за зразком п'ятої статті НАТО потрібні конкретні відповіді. Зокрема, Україна хоче знати, які країни допоможуть їй у разі нового нападу Росії, як саме діятимуть партнери, чиї війська заздалегідь розмістять на українській території та скільки це коштуватиме.

Про що ще заявив Зеленський на Парламентській асамблеї НАТО

Під час виступу президент також торкнувся переговорного процесу та військової допомоги Україні.

Зокрема, Зеленський заявив, що Україна готова до чотиристоронньої зустрічі за участю США, Європи та Росії "буквально завтра". За його словами, партнери прагнуть провести її до Різдва, а Київ сподівається, що це станеться раніше.

Глава держави додав, що США вдалося домовитися про участь Європи в переговорах. Тепер Україна, європейські партнери й американська сторона мають узгодити спільний порядок денний, щоб виступити на зустрічі з єдиною позицією.

Окремо Зеленський наголосив, що головним військовим пріоритетом України на зиму залишається протиповітряна оборона. Він закликав партнерів передати системи Patriot, NASAMS і SAMP/T, а також ракети до них. За словами президента, боєприпаси, здатні перехоплювати російські балістичні ракети, не повинні "припадати пилом на складах".

Також Зеленський згадав удари по російських нафтопереробних заводах у Західному Сибіру та потоплення російських військових кораблів біля узбережжя Лівії. Він наголосив, що військова підтримка України та посилення санкцій проти Росії дають дипломатії шанс.

Раніше Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський не бачить підстав очікувати, що Росія стане мирною країною в найближчі роки. Президент нагадав, що протягом останнього століття РФ постійно становила загрозу для інших держав, змінюючи лише форми протистояння.

До того ж Україна неодноразово пропонувала Росії кроки для зниження інтенсивності бойових дій, однак Москва не надала жодної мирної відповіді. Проте за словами Зеленського, Україна впевнена у здатності захистити державність.