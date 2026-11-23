Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Владимир Зеленский считает, что полноценное членство Украины в НАТО было бы более надежным и менее затратным вариантом обеспечения безопасности, чем гарантии по образцу пятой статьи Альянса. Он призвал партнеров прямо обсудить перспективу вступления Украины и объяснить, как именно будут работать альтернативные механизмы защиты.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский объяснил преимущества вступления Украины в НАТО

По словам президента, если партнеры уже обсуждают сильные гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5, стоит также прямо говорить о членстве в Альянсе.

"Если уже звучит вполне нормально, что одним из ключевых условий мирной жизни после этой войны являются сильные гарантии безопасности для Украины, которые сейчас называются гарантиями в соответствии со статьей 5, то почему бы не сказать вслух то, о чем многие люди думают? Не было бы эффективнее — просто принять Украину в НАТО?" — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что украинская армия обладает опытом, который может укрепить Альянс. По словам президента, операции на суше, на море и в воздухе продемонстрировали эффективность украинских военных.

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"Все страны НАТО уже интересуются опытом украинских солдат. Наши операции на суше, на море и в воздухе показали, что наши войска очень эффективны. Мы можем поделиться этим опытом и сделать его частью вашего опыта", — отметил глава государства.

В то же время Зеленский отметил, что для реализации гарантий по образцу пятой статьи НАТО нужны конкретные ответы. В частности, Украина хочет знать, какие страны помогут ей в случае нового нападения России, как именно будут действовать партнеры, чьи войска будут заранее размещены на украинской территории и сколько это будет стоить.

О чём ещё заявил Зеленский на Парламентской ассамблее НАТО

Во время выступления президент также затронул тему переговорного процесса и военной помощи Украине.

В частности, Зеленский заявил, что Украина готова к четырехсторонней встрече с участием США, Европы и России «буквально завтра». По его словам, партнеры стремятся провести ее до Рождества, а Киев надеется, что это произойдет раньше.

Глава государства добавил, что США удалось договориться об участии Европы в переговорах. Теперь Украина, европейские партнеры и американская сторона должны согласовать общую повестку дня, чтобы выступить на встрече с единой позицией.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что главным военным приоритетом Украины на зиму остается противовоздушная оборона. Он призвал партнеров передать системы Patriot, NASAMS и SAMP/T, а также ракеты к ним. По словам президента, боеприпасы, способные перехватывать российские баллистические ракеты, не должны "пылиться на складах".

Также Зеленский упомянул удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в Западной Сибири и потопление российских военных кораблей у побережья Ливии. Он подчеркнул, что военная поддержка Украины и ужесточение санкций против России дают шанс дипломатии.

Ранее Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский не видит оснований ожидать, что Россия станет мирной страной в ближайшие годы. Президент напомнил, что на протяжении последнего столетия РФ постоянно представляла угрозу для других государств, меняя лишь формы противостояния.

К тому же Украина неоднократно предлагала России шаги по снижению интенсивности боевых действий, однако Москва не дала ни одного мирного ответа. Тем не менее, по словам Зеленского, Украина уверена в своей способности защитить государственность.