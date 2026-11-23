Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что отказ поддержать вступление Украины в НАТО во время Бухарестского саммита в 2008 году был ошибкой. По его мнению, если бы Украина тогда стала членом Альянса, полномасштабной войны, вероятно, удалось бы избежать.

Об этом глава немецкого правительства заявил в кулуарах сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине, передает Новини.LIVE.

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Что Мерц сказал о вступлении Украины в НАТО

"Думаю, сегодня все мы видим, по крайней мере оглядываясь назад, какой ошибкой было не поддержать американское предложение 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте — принять Украину в НАТО. Если бы она стала членом НАТО, эту войну, вероятно, удалось бы предотвратить", — заявил Мерц.

В 2008 году Соединённые Штаты выступали за углубление сотрудничества Украины с НАТО. Тогдашний президент США Джордж Буш-младший накануне саммита в Бухаресте посетил Киев и поддерживал предоставление Украине и Грузии Плана действий по членству в Альянсе.

Однако из-за разногласий среди стран-членов НАТО и позиции части европейских государств Украина не получила этот план. Вместо этого участники саммита согласились, что Украина и Грузия в будущем станут членами Альянса.

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Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский призвал партнеров откровенно обсудить возможность вступления Украины в Альянс. Президент подчеркнул, что полноценное членство было бы более надежным и дешевым способом гарантировать безопасность, чем отдельные обязательства.

Ранее Фридрих Мерц заявил, что Берлин увеличит военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине в зимний период. Он подчеркнул, что Россия продолжает целенаправленно атаковать энергетические объекты, пытаясь лишить украинцев света и тепла.